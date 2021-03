J’attends juste les instructions. Jaguar SVO veut faire un SVR I-Pace passionnant

Alors que l’avenir 100% électrique de Jaguar est déjà connu, la division performance de Jaguar Land Rover vient d’annoncer sa disponibilité pour fabriquer un nouveau modèle capable de combiner immédiatement les aspects électriques et sportifs. Plus précisément, une Jaguar I-Pace SVR passionnante.

La déclaration a été faite par le directeur de la division Special Vehicle Operations (SVO) de Jaguar Land Rover, Michael van der Sande, qui avait auparavant assumé le désir d’appliquer la «magie» SVO au premier SUV électrique félin de la marque.

En outre, le même responsable a révélé que le défi serait d’appliquer la formule utilisée dans la variante de course I-Pace eTrophy à l’I-Pace, bien que SVO n’ait pas tardé à avancer avec le développement du modèle routier.Ce dernier projet.

La Jaguar I-Pace eTrophy

«Je pense que nous avons attrapé I-Pace trop tard», a commenté, dans des déclarations publiées sur le site Car Sales, Michael van der Sande, ajoutant que «normalement, nous aimons participer à des projets dès le début, afin de pouvoir influence de afin que, à l’avenir, il puisse y avoir un dérivé SVO. Malheureusement et dans le cas d’I-Pace, cela ne s’est pas produit, il devient donc plus difficile de pouvoir faire quelque chose avec la voiture, d’une manière viable ».

Cependant, malgré cette incertitude, le top manager de SVO estime qu ‘«il sera toujours possible de faire quelque chose avec l’I-Pace, car la voiture montre beaucoup de vie à l’intérieur». Cependant, Van der Sande n’expliquant pas ce que SVO pourrait faire avec le SUV, reconnaissant seulement que le fait qu’il dispose d’un moteur 100% électrique ouvre un large éventail de possibilités en termes de performances.

«Notre voiture aura certainement plus de puissance que les versions standard, en plus de toute une série de modifications que nous pouvons apporter au système de propulsion, au châssis et à de nombreux autres composants, de sorte qu’il s’agit en fait d’une version SV», garanti le même responsable. Soulignant que, depuis «les moteurs multimodes, les différentiels électriques ou même la vectorisation de couple, il y a, en réalité, beaucoup de choses que nous pouvons faire pour adapter l’I-Pace à ce que nous en attendons».

Il est rappelé que l’actuelle Jaguar I-Pace dispose de deux moteurs électriques, qui, combinés, offrent une puissance de 400 ch, en plus d’un couple maximal de 700 Nm.

Pour garantir l’énergie des deux moteurs, une batterie au lithium-ion, fabriquée et fournie par LG Chem, a une capacité maximale de 90 kWh.

