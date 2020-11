Jason Whitlock clown après avoir critiqué Sarah Fuller de Vanderbilt

Sarah Fuller entre dans l’histoire aujourd’hui en tant que première femme kicker dans un match de football Power Five NCAA.

Aujourd’hui est un jour historique pour le football NCAA, en particulier en ce qui concerne les conférences Power Five et la SEC. C’est parce que Vanderbilt aligne une botteuse dans leur match contre le Missouri. Sarah Fuller est une gardienne de but de l’équipe féminine de soccer et s’est entraînée avec l’équipe en tant que botteuse de réserve. En raison du COVID-19, le botteur de départ de Vanderbilt ne peut pas jouer aujourd’hui, ce qui a finalement permis à Fuller de s’habiller et de se rendre sur le terrain samedi. Jusqu’à présent, l’équipe ne lui a pas donné la chance de lancer un panier, donc ses compétences n’ont pas encore été vues. Bien sûr, nul autre que Jason Whitlock n’avait des choses négatives à dire sur l’épreuve, car il affirmait que Vanderbilt faisait simplement cela comme un coup de publicité. Il a également déclaré que la seule raison pour laquelle Fuller avait eu cette opportunité était que Vanderbilt n’avait pas sa propre équipe de football masculine parmi laquelle attirer les joueurs. Les commentaires de Whitlock ont ​​immédiatement été examinés de près, comme c’est généralement le cas avec ses prises. L’ancien employé de Fox est connu pour ses prises de vues particulières, et cela ne fait certainement pas exception. Dans les tweets ci-dessous, vous pouvez voir exactement ce que les gens pensent de ce que Whitlock avait à dire.