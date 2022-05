Jason Sudeikis pourrait venir à DC dans le film Blue Beetle

in

Jason Sudeikis pourrait faire ses débuts dans l’univers étendu de DC en tant que personnage très important dans la mythologie de la marque dans la bande Blue Beetle.

scarabée bleu suit l’histoire de Jaime Reyes, un jeune homme aux racines latines qui vit aux États-Unis et trouve une nuit un étrange scarabée extraterrestre qui se colle à son corps sous la forme d’une armure lui donnant toutes sortes de pouvoirs et capacités. Ainsi naît un nouveau héros Univers étendu DC personnifié par l’étoile de cobra kai: ¡Xolo Mariduena! Un projet intéressant.

Dans les romans graphiques, Jaime Reyes a un prédécesseur comme scarabée bleu Qu’est-ce que Ted Kord ? Les fans des deux personnages se demandent si ce nom propre apparaîtra dans les événements du film. Univers étendu DC et des informations récentes suggèrent que c’est probablement le cas. Il y a aussi un acteur nommé pour personnifier le héros et c’est Jason Sudeikisla vedette de la série télévisée à succès, ted lasso.

Jason Sudeikis pourrait venir au DCEU

Apparemment, dans un appel de casting pour le film par la page Facebook de Bill Marinella Casting, des suppléants et des petits rôles sont recherchés pour le film. Une de ses publications demande à un acteur entre 20 et 55 ans de doubler Ted Kord dans une séance photo et dans la publicité l’image de référence est celle de Jason Sudeikis. Rôle confirmé ?

C’est la première fois que le héros Ted Kord est référencé pour ce projet mais il faut prendre en compte que dans les romans graphiques Jaime Reyes assume le rôle de scarabée bleu après la mort du personnage. Peut-être y aura-t-il une sorte d’adaptation de cet arc narratif dans le film du Univers étendu DC Protagonisée par Xolo Mariduena.

le casting de scarabée bleu Il est composé de Raoul Trujillo dans Conrad Carapax, Susan Sarandon dans Victoria Kord, Damián Alcázar dans Alberto Reyes, George Lopez dans Oncle Rudy et Bruna Marquezine dans Penny. Le cinéaste en charge de ce projet situé dans le Univers étendu DC il est Ange Manuel Soto et le film sortira le 18 août 2023.

