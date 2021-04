Jason Statham n’est pas celui que vous pensez revendique sa femme Rosie Huntington-Whiteley

Quand il s’agit de jouer des badasses à l’écran, peu d’acteurs hollywoodiens peuvent rivaliser avec Jason Statham. Que ce soit en jouant un héros ou un méchant, dans une comédie ou un drame, la seule chose dont vous pouvez toujours être sûr à propos du personnage de Statham est qu’il sera un homme macho suprêmement confiant, habitué à suivre son propre chemin, à la limite de l’arrogant.

Dans une récente interview avec Elle, épouse, actrice et mannequin de Statham Rosie Huntington-Whiteley a révélé que le personnage à l’écran de l’acteur l’avait amenée à s’attendre à ce qu’il se comporte d’une certaine manière en personne, et elle a été agréablement surprise de trouver un homme beaucoup plus ancré dans la vie réelle lorsque les deux se sont rencontrés pour la première fois.

« Le fait que vous venez d’en parler m’a fait me souvenir de la première soirée que j’ai rencontrée [Jason] et passé du temps avec lui. Je me souviens avoir appelé mon ami le lendemain et m’être dit: « Wow, il n’est pas si inattendu que je pensais qu’il serait. Il est tellement ancré et humble, il est vraiment amusant, charismatique et énergique. » C’étaient toutes des choses auxquelles je ne m’attendais tout simplement pas de lui et ce qui m’a attiré vers lui. «

Imaginer Statham comme une personne « amusante » aurait été difficile à imaginer pour les fans lorsque l’acteur a éclaté pour la première fois avec son Transporteur série de films d’action. Mais plus tard dans sa carrière, avec des films comme Consommables, Espionner, et Hobbs et Shaw, Statham a montré un côté comique étonnamment brillant, prêt à se moquer de son propre personnage masculin alpha pour se faire rire.

L’approche fondée sur la renommée et la fortune de Statham peut être attribuée à sa vie avant que Hollywood ne frappe. L’acteur avait auparavant travaillé une série de petits boulots et d’étranges choix de carrière, allant du plongeur compétitif à la vente de bijoux volés. Selon Rosie Huntington-Whiteley, venir dans la vie à la dure a fait apprécier à Statham ce qu’il a maintenant.

« Il connaît la valeur d’une livre. Et il comprend ce que le travail acharné vous apporte … Il n’a pas joué avant la trentaine, alors il avait cette grande partie de la vie où il était peintre et décorateur et il était à la porte des clubs et il était sur l’étal du marché, faisant du commerce … Il a donc cette vraie base et j’aime le fait qu’il transmettra cela à notre enfant aussi. «

La vie colorée que Statham avait menée avant Hollywood donne aux performances de l’acteur un sentiment de réalisme que peu d’autres stars de l’action peuvent imiter. Il sera ensuite vu dans Colère de l’homme, où il jouera le rôle d’un gardien de sécurité de camion de caisse qui tire son propre con au milieu d’un braquage pour régler un vieux compte.

Réalisé et co-écrit par Guy Ritchie, Colère de l’homme stars Jason Statham, Holt McCallany, Jeffrey Donovan, Josh Hartnett, Laz Alonzo, Raúl Castillo, Deobia Oparei, Eddie Marsan et Scott Eastwood. Il sort en salles le 7 mai. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois dans le magazine Elle.