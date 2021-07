Jason Statham était un plongeur de niveau élite avant sa carrière au cinéma

Nous le connaissons peut-être davantage ces jours-ci pour ses rôles dans Le Fast & Furious cinéma et la méga, mais saviez-vous que Jason Statham a eu une carrière très réussie avant de se lancer dans le cinéma ?

Eh bien, si vous ne l’aviez pas fait, il était un plongeur de niveau élite et a même représenté l’Angleterre aux Jeux du Commonwealth en 1990.

OK, donc nous en parlons parce que les Jeux olympiques de Tokyo ont commencé aujourd’hui, et il n’est pas allé aussi loin, mais les Jeux du Commonwealth sont toujours un sport d’élite.

Les jeux auxquels il a participé étaient à Auckland, en Nouvelle-Zélande, et ont été pris en sandwich entre les années olympiques en 1988 à Séoul et en 1992 à Barcelone.

Statham n’a pas réussi à remporter une médaille malgré ses compétitions dans les épreuves de plongeon à 1 m, 3 m et 10 m, et cela est clairement resté avec lui tout au long de sa carrière très réussie – et bien payée – depuis lors.