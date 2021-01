Jason Statham et Aubrey Plaza s’unissent pour un premier regard sur le nouveau film d’action de Guy Ritchie

Le réalisateur Guy Ritchie a révélé notre premier aperçu de son prochain film d’action avec Jason Statham et Aubrey Plaza, qui est actuellement sans titre mais qui a été appelé Five Eyes dans le passé. Avec l’aimable autorisation d’une vidéo des coulisses, Ritchie offre un regard dans les coulisses du casting principal du film, y compris Statham et Plaza, ainsi que des images de lui-même masqué et en service de réalisation.

« Semaine deux. Turquie. Quelques vieux amis et quelques nouveaux sur le plateau. #UntitledGuyRitchieFilm @TheBugzyMalone @evilhag @Cary_Elwes. »

Aubrey Plaza a partagé le message avec un emoji de mains de prière, avec sa co-star Cary Elwes postant la vidéo sur sa page avec la légende; « Avoir le temps de ma vie à travailler avec le talentueux @realguyritchie sur son dernier thriller d’action mettant en vedette le grand #jasonstatham Partie d’une équipe fabuleuse comprenant @evilhag @TheBugzyMalone @miramax Restez à l’écoute », a écrit Ewles. Malone a également partagé le post de Richie, en écrivant: « Round 2, let go! »

Le film, qui n’a pas encore de titre mais qui est appelé Cinq yeux, trouve Jason Statham dans un territoire typique de héros d’action à parler bourru en tant que superbement nommé Orson Fortune, un agent d’armes et d’acier du MI6 qui est « recruté par une alliance mondiale du renseignement pour traquer et arrêter la vente d’une nouvelle technologie d’armes mortelle. qui menace de perturber l’ordre mondial. À contrecœur, jumelé à un expert en haute technologie de la CIA, Fortune se lance dans une mission de globe-trotter où il devra utiliser tout son charme, son ingéniosité et sa furtivité pour traquer et infiltrer un courtier en armes milliardaire. «

Plaza a depuis discuté de travailler sur le film aux côtés de Jason Statham, avec le Parcs et loisirs star menaçant jovialement de « détruire » la superstar de l’action. «J’ai hâte de tourner ce film», dit-elle. «J’espère que cela me permettra d’être un bada ** agent de la CIA avec le bada ultime **. Il n’y a personne de plus bada ** que Statham – et je viens pour Statham. Il ferait mieux de faire attention. Parce que je suis va le détruire, et il va aimer. «

Alors que les détails sur le rôle d’Aubrey Plaza sont en grande partie inconnus pour le moment, l’actrice espère que le film lui permettra de devenir le « bada ** agent de la CIA » dont elle a toujours rêvé suggère fortement qu’elle jouera le « CIA high- expert en technologie », qui s’appelait auparavant Sarah Fidel lorsque le projet a été commercialisé pour la première fois.

« Guy et Jason ont à plusieurs reprises impressionné le public avec leurs collaborations, et nous sommes impatients de proposer cette production à la ville de Doha, au Qatar, un marché en pleine croissance dans le domaine du divertissement et des médias », a déclaré Nasser Al-Khelaifi, président de Miramax. -propriétaire beIN Media Group. « Ce film marque notre troisième collaboration avec Guy Ritchie, s’ajoutant à notre liste croissante de près de 20 projets sortis ou actuellement en production depuis l’acquisition de Miramax par beIN – un témoignage de notre succès continu à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour l’évolution du studio tout en restant déterminé à donner la priorité aux investissements dans des films innovants et culturellement pertinents. «

Le projet a progressivement complété son casting de soutien, ajoutant des goûts de Vu et La princesse à marier star Cary Elwes et rappeur et Les messieurs la star Bugzy Malone, avec Hugh Grant et Josh Hartnett ajoutés à la liste plus tôt ce mois-ci.

Les messieurs et Sherlock Holmes réalisateur Guy Ritchie réalisera et produira le film à partir d’un scénario écrit par Ivan Atkinson et Marn Davies, qui ont tous deux travaillé avec le réalisateur à plusieurs reprises. Le film sera également produit et financé par Miramax avec la distribution de manutention STX. Cela nous vient de Compte Twitter officiel de Guy Ritchie.

Sujets: Five Eyes