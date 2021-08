Jason Statham est l’apiculteur de la troisième collaboration avec Miramax

Jason Statham poursuit sa collaboration lucrative avec Miramax pour le prochain thriller L’apiculteur, un script de spécification de Kurt Wimmer qui est assez bon pour que le studio ait payé sept chiffres pour le sécuriser. Statham n’a terminé que récemment le Mirimax Projet Guy Ritchie sans titre et a joué dans Colère de l’homme, un autre film de Ritchie, qui vient de dépasser les 104 millions de dollars au box-office, et avec Statham étant l’un des hommes les plus bankables de l’industrie grâce à son implication dans le Rapide et furieux franchise, ainsi que de gros frappeurs comme la méga, Les consommables et Le transporteur.

L’apiculteur est décrit comme un « thriller au rythme fulgurant profondément ancré dans la mythologie de l’apiculture ». Il y a une phrase dont personne n’aurait jamais pensé qu’elle ferait son chemin dans le monde, mais elle est là. Bien qu’il y ait maintenant une recherche pour trouver un réalisateur, Jason Statham produira avec l’auteur Wimmer et Bill Block de Miramax.

Block a déclaré à propos du projet: « » The Bee Keeper explore des thèmes universels avec une histoire non conventionnelle qui aura des fans assis au bord de leurs sièges. Nous sommes ravis de présenter un autre film emblématique et irrésistible au public du monde entier. »

Alors que les antécédents de Statham parlent d’eux-mêmes, ayant été impliqué dans plus de 7,8 milliards de dollars de recettes au box-office, Wimmer a également eu sa juste part de succès en tant que scénariste ayant écrit le prochain Les enfants du maïs refaire,Sel, Point Break, La recrue et la version 1999 de L’affaire Thomas Crown. Bien que le bref synopsis connu semble certainement étrange, il y a certainement beaucoup à faire pour le projet du point de vue du talent.

L’intrigue réelle du film est inconnue pour le moment, mais il est sûr de dire que nous allons voir l’action habituelle à indice d’octane élevé qui est la base des films de Statham depuis plus de deux décennies, et il n’y a aucune crainte qu’il passe la durée du film extraire le miel des ruches. Cela dit, il y a plus que probablement beaucoup de ses fans qui paieraient juste pour s’asseoir et le regarder faire exactement cela pendant deux heures.

Le projet n’est qu’un des nombreux films que Miramax a prévus pour les deux prochaines années, y compris le remake d’échange de genre Il est tout ça, qui met en vedette Addison Rae de TikTok, Chloe Moretz avec Mother Android, le très attendu Halloween tue, qui voit Jamie Lee Curtis se heurter à nouveau à Michael Myers, Le projet de Georgetown avec Russell Crowe et Oncle Franck, le film de Paul Bettany qui a fait ses débuts au Sundance Film Festival en 2020 et a ensuite été acheté par Amazon. En plus de ceux-ci, il y a aussi la série en six parties Ville d’espionnage avec Dominic Cooper, et La perfection avec Allison Williams et Logan Browning, acquis par Netflix.

L’apiculteur devrait actuellement commencer le tournage vers septembre 2022, ce qui le mettrait dans les cinémas vers la fin de 2023 au plus tôt. Cette nouvelle arrive de Deadline.

Sujets : L’apiculteur