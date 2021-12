Jason Statham est devenu le nouveau Vegeta de Dragon Ball

Végéta Il est le fier prince des Saiyans et l’un des anti-héros les plus appréciés du monde de l’anime. Sa popularité rivalise pouce par pouce avec celle de Gokû, le protagoniste principal de la saga Dragon Ball. Oui ok Végéta Il a commencé comme un méchant redoutable qui est venu sur Terre avec l’idée de détruire la planète, peu à peu il a changé d’attitude jusqu’à ce qu’il devienne l’un des Z Warriors.

A tel point que ce personnage a développé une affection particulière pour les Terriens, notamment pour la jeune Bulma, avec qui il a formé une famille. Quelque chose d’inexplicable! Ce qui est certain, c’est que Végéta forgé une relation intéressante avec les Z Warriors, bien qu’il traite souvent beaucoup d’entre eux comme « Insectes » car ils n’ont pas une puissance de combat similaire à la vôtre. Le seul à sa hauteur est Gokû.

Jason Statham peut être Vegeta

Jusqu’à présent, il n’y avait pas de représentation en direct de ce personnage. Souvenons-nous: Dragon Ball avait une version cinématographique avec Justin Chatwin comme Gokû et James Masters comme Pikoro. Cependant, Végéta Il n’est pas apparu dans ce film, donc ses fans ont eu envie de le voir représenté par un acteur en chair et en os.

Maintenant, un utilisateur d’Instagram a choisi un interprète qui pourrait jouer le rôle de sayajin grossier. Il s’agit du héros des films d’action Jason Statham, qui a été dépeint comme la version du personnage d’anime connu sous le nom Majin Végéta. C’est le moment où Végéta Il se laisse posséder par les pouvoirs du magicien Babidi pour déchaîner toutes ses forces. Un moment inoubliable de la saga.

Jason Statham est reconnu pour sa vaste expérience dans les films d’action et ses prouesses dans les arts martiaux. Son curriculum vitae comprend des films comme Le Transporteur, Fast and Furious, The Expendables, Crank et Arracher. Comment ça se passe sur la peau de Végéta? Vraiment menaçant. Tout indique que l’acteur serait une option valable pour donner vie au prince des Sayajins. Gros applaudissements pour @samukarts qui est responsable de ce fancast !

