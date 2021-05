Jason Statham approuve le style d’acteur de Post Malone

« Wrath of Man », le nouveau film d’action mettant en vedette Jason Statham, mettra en vedette un camée de la star du hip hop Post Malone, qui a déjà été révélé par les producteurs du film en préparation de sa première. Malgré le fait que Malone ait un personnage qui meurt rapidement après son apparition à l’écran, Statham a indiqué qu’il était impressionné par sa performance.

« Wrath of Man » est le nouveau film écrit et réalisé par Guy Ritchie, qui présente l’histoire de H, un personnage froid et mystérieux qui travaille pour une société de transport de fonds, chargée de mobiliser des millions de dollars autour de la ville de Los Angels

Dans une récente interview pour USA Today, Satham a noté que « Post est venu avec ce grand désir d’être tué » le jour de son arrivée sur le plateau de tournage. «Il a dit ‘Je ne peux pas attendre que vous me tuiez.’ J’ai été absorbé par cet enthousiasme et il a fait un excellent travail. C’est dommage que ce soit un bref moment. Mais j’ai eu le privilège d’appuyer sur la gâchette dans notre petite scène. »

Statham a également ajouté que Post Malone l’avait invité à faire un enregistrement ensemble, mais l’acteur précise qu’il l’a rapidement libéré de ce «mauvais choix». Statham a décrit dans une interview séparée comment Post Malone avait obtenu son camée, affirmant que l’artiste avait personnellement approché Ritchie.

«Je sais tout sur Post Malone. Guy m’a dit que Post a appelé et a dit: « Si vous faites un film, je veux y être » et c’était aussi simple que cela. Les gens veulent travailler avec Guy Ritchie pour une raison quelconque, moi aussi. Vous savez, il a fait un bon chemin. Les gens aiment ses films « , a déclaré Statham lors d’un entretien avec Bossip.

Statham décrit le comportement de Malone pendant son séjour sur le plateau comme courtois et «terre à terre» au moment de sa participation. « Je suis content de lui avoir serré la main », a conclu l’acteur.

Suite à la sortie de son troisième album studio en 2019, «Hollywood’s Bleeding», Post Malone a généré une grande anticipation pour ce qu’il peut offrir dans son nouveau matériel. Son représentant a récemment révélé que l’artiste pourrait sortir deux nouveaux albums cette année.