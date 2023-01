Jason Segel révèle qu’il « a toujours lutté un peu contre l’anxiété »

Jason Segel dit qu’il est « assez conscient » de sa propre santé mentale.

Dans sa dernière émission, « Shrinking », l’acteur incarne un thérapeute, qui pleure la mort de sa femme et est frustré par ses patients. Tout en faisant la promotion de l’émission, Segel s’est souvenu de ses propres luttes contre l’anxiété et a demandé de l’aide « tant de fois ».

« J’ai demandé de l’aide tant de fois dans ma vie, de tant de façons différentes », a-t-il déclaré dans une interview avec Yahoo Divertissement. « L’une des choses dont j’ai toujours peur lorsque je demande de l’aide, c’est que la personne en face de moi me juge ou me juge mieux que moi, d’une manière ou d’une autre. »

Il a ajouté que sa nouvelle émission révèle que « nous sommes tous un gâchis ».

« Comme même la personne que vous pensez être votre autorité, elle est aussi en désordre quand elle rentre chez elle », a-t-il poursuivi, avant d’évoquer ses propres expériences.

« J’ai toujours lutté un peu contre l’anxiété et le sentiment que quelque chose ne va pas et un sentiment de catastrophe imminente », a déclaré Segel. « À un moment donné, j’ai décidé qu’il n’y avait aucune raison de passer ma vie à ne pas me sentir bien, alors j’ai essayé d’acquérir des outils, la thérapie étant l’un d’entre eux, pour sentir que tout allait bien. »

Segel s’est arrêté AUJOURD’HUI plus tôt ce mois-ci, où il a parlé de sa nouvelle série, qu’il partage avec Harrison Ford.

« Je pense qu’il est très facile de rester coincé dans nos vies et je pense que c’est un gars qui traverse une véritable dépression. Il a perdu sa femme », a-t-il déclaré alors qu’il était avec le co-créateur de la série et acteur Brett Goldstein. « Le spectacle exploite vraiment le sentiment que nous avons tous, que nous pleurons la perte de quelque chose que nous n’allons pas récupérer. »

«Nous avons tous cela – que ce soit un être cher ou les dernières années. Et ce type n’en peut plus », a-t-il ajouté.