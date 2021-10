Jason Reitman veut voir les films Ghostbusters de tous ses réalisateurs préférés

En 2016, Sony espérait étendre la franchise Ghostbusters dans tout un univers cinématographique, mais comme nous le savons tous, cela ne s’est pas tout à fait déroulé comme prévu. Avec l’arrivée de Ghostbusters : l’au-delà, ils pourraient avoir une seconde chance de reconstruire la franchise, car Jason Reitman pense que le film ouvre la voie à davantage de films et de retombées à l’avenir. Bien qu’il existe de nombreuses raisons, nous semblons maintenant obtenir la suite de Ghostbusters qui a été si désespérément recherchée pendant des décennies, pour la laisser seule, il est indéniable que si elle est bien faite, tout fan de la franchise voudrait voir Ghostbusters devenu aussi important dans le monde qu’il l’était dans les années 1980.

Jason Reitman n’a pas caché que reprendre le rôle de réalisateur dans la franchise de son père consistait autant à faire plaisir à son père qu’à n’importe qui, et tandis que le film annule le redémarrage de 2016 et restaure la continuité de l’original de 1984 et de la suite de 1989, Reitman J’adore voir d’autres réalisateurs assumer le rôle à l’avenir pour apporter plus d’histoires au Ghostbusters canon. Lors d’un discours au New York Comic Con, CBR a rapporté que Reitman avait déclaré: « Je veux voir Ghostbusters des films de tous mes réalisateurs préférés. Et nous espérons que cela met la table pour cela. »

Bien sûr, la route a été longue depuis 1989 Ghostbusters II à Vie après la mort, avec tellement de ratés et de non-démarrages que les fans avaient à peu près abandonné l’espoir de voir Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis et Ernie Hudson se réunir pour briser plus de spectres, de fantômes et de choses qui se cognent dans la nuit. Aykroyd a déclaré dans de nombreuses interviews sur l’idée originale de Ghostbusters III, qui aurait eu le sous-titre de À tout prix et j’ai vu l’équipe de Ghostbusting finir en enfer. Alors que ce film était abandonné, l’histoire, qui comme Vie après la mort s’est fortement appuyé sur la mythologie de Gozer et Ivo Shandor, a finalement trouvé une utilité lorsqu’il est devenu la base de Ghostbusters : le jeu vidéo. Cinq ans plus tard, tout espoir d’un renouveau cinématographique subit un nouveau coup dur avec le décès d’Harold Ramis.

Lorsque le film de 2016 a été annoncé comme un redémarrage, sans aucun lien avec les entrées précédentes, il y avait toujours un sentiment de catastrophe imminente à venir et il est arrivé sous la forme de critiques et d’une grande partie du public qui a vu le film. Le film n’était pas terrible, mais ce n’était pas un Ghostbusters film. Pour une franchise qui était à peu près en hibernation depuis près de 30 ans à ce moment-là, l’avenir semblait aussi sombre qu’il pouvait l’être … pourtant cinq ans plus tard, et regardez le chemin parcouru.

Lorsqu’on lui a demandé comment Ghostbusters : l’au-delà se sont réunis, Ivan Reitman a déclaré : « J’ai eu la chance d’avoir une excellente idée de Dan Aykroyd. [He] m’a envoyé un script de 80 pages et nous avons fait le film en 1984, à toute vitesse. Et c’est incroyable comment vous y avez répondu et je veux juste vous remercier tous d’être ici aujourd’hui et d’être restés là pendant près de 40 ans. Il y a environ deux ans et demi, il y a trois ans, Jason est venu et a dit : « Tu sais, je veux te parler d’une idée de Ghostbusters que j’ai eue. » Il m’a raconté une histoire qui m’a mis KO. J’ai dit ‘si vous pensez que vous pouvez le faire, alors vous devez le faire.’ Et c’est comme ça que tout a commencé. »

De ses projections en avant-première, Ghostbusters : l’au-delà a reçu un énorme sceau d’approbation par la majorité de ceux qui l’ont vu, cela n’a rien fait pour ternir l’héritage de la série, et cela a créé un intérêt nouveau et rajeuni pour la franchise dans son ensemble. Le streaming étant roi en ce moment, il n’y a aucune raison de douter que nous puissions voir des séries télévisées, un nouveau spin-off animé et potentiellement de futurs films à venir, et tant qu’ils s’en tiennent au programme et gardent le cœur de la franchise intacte, alors nous pourrions voir que depuis longtemps Ghostbusters l’univers commence enfin à fleurir. Ghostbusters : l’au-delà sort en salles exclusivement le 19 novembre. Cette histoire est originaire de Screenrant.

Sujets : Ghostbusters, Ghostbusters 3