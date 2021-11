Jason Reitman taquine le retour de Vigo les Carpates dans une suite de Ghostbusters: Afterlife

Jason Reitman a fait une tournée de presse rivalisant L’histoire sans fin au cours des derniers mois commençant bien avant la sortie du très attendu Chasseurs de fantômes : l’au-delà et même après sa sortie, il ne montre aucun signe de relâchement. On lui a tout demandé, de ce que c’était de travailler avec son père à ses réflexions sur Seau à ordures pour enfants et tout le reste. Récemment, cependant, dans une interview avec Christopher Marc de The Playlist, Reitman a été interrogé sur ses plans pour les futures suites, y compris si Vigo le Carpate, de Chasseurs de fantômes II, pourrait être dans les cartes pour un retour.

« Il y a beaucoup de temps et d’opportunités pour Vigo le Carpate de faire son retour. Écoutez, êtes-vous en train de dire que c’est le seul tableau de Vigo les Carpates ? Peut-être qu’il monte à cheval dans un autre, peut-être qu’il empale quelqu’un dans un autre.

Si vous n’êtes pas familier avec la suite du premier film, Vigo a été interprété par feu Wilhelm von Homburg. Jason Reitman est même apparu en tant que figurant dans le film sous le nom de « Brownstone Boy #2 », mais je m’éloigne du sujet. Retour à Vigo. Il est né en 1505 après JC et est mort en 1610 après JC. Le regretté grand Harold Ramis nous renseigne sur ce détail dans la suite avant que Venkman ne plaisante avec humour que le méchant s’est vraiment accroché là-dedans.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Alors, comment Vigo est-il mort pour faire partie du royaume des esprits ? Grande question. Si votre première pensée était que quelqu’un qui avait 105 ans est mort de causes naturelles, vous auriez évidemment tort, et vraiment tort. Il a été empoisonné, poignardé, abattu, pendu, étiré, éviscéré, tiré et écartelé. Donc clairement, un homme du peuple qu’il gouvernait. Il a également gagné les surnoms de Vigo le méprisé, Vigo le tortionnaire, Vigo l’impie, et bien sûr le favori de tous, Vigo le boucher. Nous apprenons ensuite qu’il y avait une prophétie juste avant la mort de sa tête : la mort n’est qu’une porte, le temps n’est qu’une fenêtre, je reviendrai. Le méchant est envoyé dans Chasseurs de fantômes II mais une prophétie comme celle-là demande presque un deuxième tour, et les fans peuvent l’obtenir.

On a également demandé à Reitman qui il pourrait obtenir pour diriger la suite. Il a dit : « J’aimerais voir chasseurs de fantômes des films de tous mes cinéastes préférés. Il s’est arrêté avant de nommer quelqu’un en particulier en disant: « Je pourrais mais je ne veux pas le blesser parce que je crois vraiment en cette idée. » Lorsqu’on lui a demandé si cela incluait Diablo Cody, le collaborateur de longue date de Reitman et lauréat d’un Oscar, il a répondu : « Si vous ne pensez pas que je n’ai pas eu cette conversation avec elle, alors vous ne connaissez pas assez bien notre relation. Oui, nous avons parlé de chasseurs de fantômes. J’aimerais voir un Diablo Cody chasseurs de fantômes film. C’est l’une des meilleures conteuses du monde, nous avons fait quatre films ensemble et j’adorerais en faire un cinquième.

Le cinéaste n’a pas donné grand-chose pour continuer, et la plupart des questions ici ont en fait reçu des réponses ouvertes. Il semble cependant que des conversations et des réflexions profondes aient eu lieu sur le Vie après la mort suite. Deux scènes post-crédit, dont l’une était très certainement destinée à mettre en place une suite, nous ont donné des choses à mâcher et à méditer afin que nous ne soyons pas laissés sans rien dans notre assiette. Vous pourriez dire qu’il nous en restait juste assez pour laisser libre cours à notre imagination.

Alors, que savons-nous? Nous (AVERTISSEMENT : SPOILERS À VENIR) sais que Winston Zeddemore d’Ernie Hudson a été créé comme rôle de type Bruce Wayne / Tony Stark pour le soutien financier de l’équipe et même un mentor possible. Nous savons également que l’unité de confinement clignotait de façon plutôt inquiétante, les nuances du premier chasseurs de fantômes avant qu’il n’explose en envoyant toutes les entités précédemment capturées à New York. Nous avons certainement un peu de temps avant qu’une suite ne tombe, mais il est amusant de spéculer sur ce qui pourrait être la prochaine étape, en particulier pour les fans inconditionnels de la franchise.

Chasseurs de fantômes : l’au-delà est dans les salles maintenant. Cette nouvelle nous vient de The Playlist.





Vincent D’Onofrio répond de manière hilarante à la « fuite photo » du retour de Hawkeye de Kingpin Une photo peu convaincante flotte sur les réseaux sociaux de Vincent D’Onofrio de retour en tant que Kingpin et il a quelque chose à dire à ce sujet.

Lire la suite





A propos de l’auteur