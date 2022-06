Jason Reitman produira une série animée Ghostbusters pour Netflix

Le succès de SOS Fantômes : l’au-delà allait toujours donner un nouveau souffle à la franchise des années 80, et il semble que la prochaine étape de cette renaissance sera une nouvelle série animée qui se dirigera vers Netflix. Selon Variety, le nouveau chasseurs de fantômes La série proviendra de Sony Pictures Animation et sera produite par Jason Reitmann et Gil Kenan de Ghost Corps Inc. Bien qu’il n’y ait pas eu de détails spécifiques sur la nouvelle série animée publiée, ce sera un autre développement passionnant pour les fans de la franchise de comédie surnaturelle.

Bien sûr, la relation entre chasseurs de fantômes et l’animation remonte à la série originale de dessins animés de la franchise, Les vrais chasseurs de fantômes. Cette série a fait ses débuts en 1986, avec des versions légèrement modifiées des personnages principaux du film de 1984 car ils n’étaient pas autorisés à utiliser la ressemblance des acteurs du film à l’époque. Cependant, la série a été un énorme succès et reste l’un des dessins animés les plus impressionnants de l’époque, avec des histoires bien scénarisées et une foule de fantômes qui pourraient vraiment effrayer les petits de la décennie.

Depuis Les vrais chasseurs de fantômes terminée en 1991, une série de suivi intitulée Chasseurs de fantômes extrêmes suivi, qui présentait une toute nouvelle équipe de jeunes éclatants, mais comportait toujours Egon Spengler en tant que chef d’équipe. Bien que cette série n’ait pas été aussi appréciée que l’original, chasseurs de fantômes les fans étaient toujours heureux de l’accepter comme un ajout à la franchise.

La nouvelle de la nouvelle série a coïncidé avec « Ghostbusters Day », un événement célébré chaque année, et on s’attend à ce que Reitman et Kenan aient d’autres projets à annoncer avant la fin de la journée. Avec des murmures récents suggèrent qu’un nouveau chasseurs de fantômes jeu est également en route, il pourrait y avoir une mise à jour sur ce projet à venir.





La série animée Ghostbusters poursuivra l’amour de Netflix pour les dessins animés des années 80

La nouvelle d’un nouveau chasseurs de fantômes la série animée viendra sans aucun doute avec l’appréhension habituelle de ce à quoi le projet va ressembler, et gagnera bien sûr des comparaisons avec Les vrais chasseurs de fantômes et Chasseurs de fantômes extrêmes. En fin de compte, avec Reitman et Kenan à bord, il n’y a probablement pas trop de soucis à se faire sur ce point. Bien sûr, chasseurs de fantômes n’est pas le seul dessin animé des années 80 qui a connu un renouveau sur Netflix, car ces dernières années ont apporté plusieurs versions de Maîtres de l’univers à la plate-forme, ainsi que le redémarrage de She-Ra et les princesses du pouvoir.

En dehors de cela, Netflix a également présenté les versions nouvelles et originales de Dangermouse depuis un certain temps maintenant, et certains ont compris que cela signifiait qu’à un moment donné, le streamer pourrait ajouter la série originale des années 80 de He-Man et les maîtres de l’univers et She-Ra : princesse du pouvoir à leur liste. Il ne serait pas exagéré de croire que ceux qui attendent avec impatience le redémarrage de chasseurs de fantômes sous forme animée espère également que Netflix pourra investir pour amener la série des années 80 sur la plate-forme en même temps. Attendez-vous à plus de nouvelles sur la nouvelle série dans un proche avenir.