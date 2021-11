Jason Reitman confirme que Ghostbusters II est Canon dans l’au-delà et pourrait influencer la suite

Chasseurs de fantômes : l’au-delà contient des dizaines de rappels du film original de 1984, de l’apparition de l’équipe originale de Ghostbusting au méchant emblématique et même à l’apparition de certains éléments reconnaissables du film, mais certains fans se sont demandé où cela laissait les années 1989 Chasseurs de fantômes II quand il s’agit de ce qui est et de ce qui n’est pas canon. Jason Reitman a confirmé dans une récente interview que la suite originale fait vraiment partie de Chasseurs de fantômes : l’au-delàde l’histoire et cela pourrait bien avoir une incidence sur une suite potentielle si l’on obtient le feu vert.

Ghostbuster : l’au-delà a lieu près de quatre décennies après les événements de chasseurs de fantômes, avec le petit-fils d’Egon Spengler emménageant dans une ferme délabrée au milieu de nulle part qui appartenait à l’ancien Ghostbuster. Ignorant l’héritage de leur grand-père, ils commencent à découvrir des choses étranges qui se produisent dans une ancienne mine abandonnée et bientôt tout l’enfer se déchaîne autour d’eux et ils doivent reprendre l’entreprise familiale pour arrêter la fin du monde. Alors que de nombreuses « suites héritées » récentes ont choisi de reprendre les intrigues de films plus anciens et de créer de toutes nouvelles histoires, avec la série actuelle de Halloween les films en étant un exemple, la question s’est posée de savoir si Chasseurs de fantômes : l’au-delà retrace la tentative de Vigo le Carpate de provoquer sa propre apocalypse dans le Chasseurs de fantômes II.

Bien que le film de 1989 ne soit pas directement référencé dans Vie après la mort, Jason Reitman a levé tout doute sur le fait que les événements qui s’y sont déroulés sont définitivement canon, avec de très grosses références éparpillées tout au long Vie après la mort si vous savez quoi chercher. De plus, Reitman a laissé entendre qu’une suite potentielle pourrait être liée à des idées issues de Chasseurs de fantômes II.

« J’aimerais pouvoir te parler de [Egon deciding to repaint the Ghostbusters II logo on the Ecto-1.]… Je dis juste que c’est une intrigue qui n’est pas dans ce film et nous avons des idées qui avancent… Chasseurs de fantômes II, définitivement canon. Il y a des références à Chasseurs de fantômes II dans Vie après la mort. Nous rencontrons Ray qui travaille à Ray’s Occult. Le grille-pain de Ghostbusters II est dans la cuisine de la ferme. Il y a en fait beaucoup de perdu Chasseurs de fantômes II détails mais personne ne sait Chasseurs de fantômes II en dehors de Vigo les Carpates et les Chasseurs de fantômes II logo. Il y a donc cette hypothèse que ce n’est pas canon mais c’est définitivement canon. »

Bien que le retour de Gozer ait semblé être un moyen parfait d’apporter l’original chasseurs de fantômes faire la queue pour la suite, étant donné que la mythologie de l’entité démoniaque a fortement figuré dans les jeux vidéo ainsi que dans le film original, voir un retour similaire pour Vigo semble peu probable, mais cela dit, la fin de Chasseurs de fantômes : l’au-delà espère clairement qu’il pourrait y avoir une autre histoire en vue dans une certaine mesure s’ils peuvent y arriver. Que Bill Murray puisse être attiré pour plus est une autre question, mais cela ne veut pas dire qu’une suite ne traiterait pas de l’idée jadis vantée d’une nouvelle équipe de Ghostbusters formée par des anciens. Cette histoire est née d’une interview avec Uproxx.





