Jason Momoa testé positif pour Covid après la première de Dune, impactant le tournage d’Aquaman 2

Il peut être assez indestructible en tant que DC Aquaman, mais Jason Momoa a prouvé qu’il n’était qu’un humain après tout, car il a révélé qu’il avait été testé positif pour Covid-19 et qu’il était maintenant en détention. L’acteur a publié un message sur ses histoires instagram confirmant les rumeurs qui ont commencé à circuler la semaine dernière, selon lesquelles il avait contracté le virus peu de temps après son apparition à la première de Dune, et une vidéo du message a depuis été partagée à plusieurs reprises sur Tiktok par des comptes de fans. Cela signifie que les travaux actuels de Momoa sur Aquaman et le royaume perdu aura été interrompu, mettant la pression sur un calendrier de tournage déjà serré pour la suite de la bande dessinée.

Vous pouvez regarder Jason Momoa sur TikTok ici.

Il y a quelques jours à peine, Amber Heard a posté une photo d’elle sur le tournage du nouveau film, montrant les cheveux rouge vif de Mera, le personnage qu’elle incarne à nouveau dans le suivi de 2018 Aquaman. Avec Momoa maintenant dehors pour l’action pendant un certain temps, cela pourrait mettre un terme à tous les tournages car il est un peu difficile d’enregistrer des scènes sans votre acteur principal, car l’équipe de production sur Indiana Jones 5 confirmera. Dans la vidéo, la star dit: « J’ai été touchée par COVID juste après la première. Il y a beaucoup de gens que j’ai rencontrés en Angleterre. J’ai beaucoup d’aloha de la part des gens, et qui sait. » Il poursuit en disant qu’il » va bien » et qu’il est juste » campé dans sa maison « .

Sur Jason Momoa test positif, une source parlant à Le soleil Un journal britannique a déclaré: « Jason va bien heureusement et s’isole maintenant après avoir obtenu un test positif, mais c’est un véritable casse-tête pour les patrons du film, qui craignent maintenant de devoir retarder leur calendrier de tournage serré. Bien sûr, la sécurité de tous travailler sur le film est la chose la plus importante et tout le monde est testé régulièrement. Ils espèrent que ce sera ponctuel et qu’ils pourront travailler autour de Jason et continuer à tourner sur la production. Tout le monde lui souhaite un prompt rétablissement et ils cherchent hâte de le retrouver sur le plateau. »

Aquaman et le royaume perdu est le dernier d’une longue série de projets qui ont subi des retards en raison de tests Covid positifs, même après que l’industrie se soit remise sur pied après la fermeture mondiale de l’année dernière. Les derniers mois ont vu Game of Thrones série préquelle Maison du Dragon fermé à plusieurs reprises, Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie face à des problèmes d’équipage en même temps que Indiana Jones 5 car les productions ont travaillé côte à côte aux Pinewood Studios, à Londres, et bien que ce ne soit pas une raison exclusive, ce sont en partie ces retards qui ont conduit Marvel Studios et Disney à repousser un certain nombre de sorties de films l’année prochaine, y compris le L’homme fourmi et Indiana Jones séquelles.

Alors que le test Covid positif de Jason Momoa causera sans aucun doute un mal de tête au réalisateur James Wan, avec Aquaman et le royaume perdu n’arrivant pas au cinéma avant le 16 décembre 2022, ils devraient avoir suffisamment d’espace pour respirer pour garder la tête hors de l’eau pendant qu’ils sont sans leur star pendant un court moment.

