Jason Momoa répond à la question « glaciale » du journaliste sur la scène de viol de « Game of Thrones »

Le Aquaman la star participait à une interview pour le New York Times lorsqu’on lui a demandé s’il avait « des regrets » à propos d’une scène dans laquelle son Le Trône de Fer le personnage Khal Drogo a violé Daenerys (joué par Emilia Clarke).

L’intervieweur a dit à Momoa Le Trône de Fer « a inspiré de nombreuses discussions sur sa représentation de scènes d’agression sexuelle et son traitement des femmes en général ».

Avant de demander : « Pensez-vous différemment aujourd’hui ces scènes ? En feriez-vous une maintenant ? Avez-vous des regrets ? Ces types de scènes peuvent sembler appartenir à un moment culturel plus ancien. »

Momoa a donné une réponse complète à la question, expliquant: « Eh bien, il était important de représenter Drogo et son style.

« Vous incarnez quelqu’un qui ressemble à Gengis Khan. C’était une chose vraiment, vraiment, vraiment difficile à faire. Mais mon travail était de jouer quelque chose comme ça, et ce n’est pas une bonne chose, et c’est ce qu’était ce personnage.

« Ce n’est pas mon travail d’aller, ‘Est-ce que je ne le ferais pas?’ Je n’ai jamais vraiment été interrogé sur « Est-ce que vous regrettez d’avoir joué un rôle ? » Nous allons le dire ainsi : je l’ai déjà fait. Je ne le ferai plus. »

Cependant, malgré le fait qu’il ait fait valoir son point de vue, la question semblait jouer dans l’esprit de Momoa alors que l’interview devenait alors un peu gênante, l’acteur donnant plusieurs réponses courtes et fermées aux questions.

Et, alors que le journaliste mettait fin à l’interview, Momoa a ajouté: « Je voulais soulever quelque chose qui m’a laissé un mauvais pressentiment.

« J’ai été déçu quand vous m’avez demandé ça. C’est juste dégoûtant – me forcer à retirer quelque chose. Comme si un acteur avait même le choix de le faire. Nous ne sommes pas vraiment autorisés à faire quoi que ce soit.

« Il y a des producteurs, il y a des scénaristes, il y a des réalisateurs, et vous ne pouvez pas venir et vous dire: » Je ne vais pas faire ça parce que ce n’est pas casher en ce moment et pas juste dans le climat politique. ‘ Cela n’arrive jamais.