Jason Momoa rase les cheveux célèbres en signe de protestation

Dans la vidéo publiée sur Instagram, Momoa dit qu’il est dégoûté par le volume de déchets dans les océans de la planète et les dommages qu’ils causent.

Avec ses cheveux tressés et une femme debout à ses côtés avec une paire de tondeuses, l’homme de 43 ans est vu tenant quelques morceaux de sa vadrouille.

« On va continuer. Oh, mec. D’accord, je vous aime les gars. Aloha. »

Il a posté la vidéo avec la légende : « Voici un nouveau départ. Répandons l’aloha. Protégeons mieux notre terre et nos océans. Nous devons éliminer les plastiques à usage unique de nos vies et de nos mers, les bouteilles en plastique, les sacs en plastique , emballages, ustensiles, tout ça. Allons aloha notre ‘āina ensemble aloha j. »

Un utilisateur a déclaré : « Merci pour tout ce que vous faites pour la planète. Je n’ai jamais utilisé de bouteille d’eau en plastique et je ne le ferai jamais.

« Quand je vois tous les déchets dans les océans, ça me brise le cœur. Tant de vie marine sont affectées et elles meurent d’une mort lente et atroce avec des plastiques. Faisons du monde des gens sans plastique !!! »