Jason Momoa produit un biopic sur la légende du surf hawaïen Duke Kahanamoku

Acteur de cinéma Jason Momoa passera derrière la caméra pour son prochain grand projet cinématographique. Par Variété, il vient d’être annoncé que le Aquaman fera équipe avec le producteur Peter Safran pour développer un biopic sur Duke Kahanamoku, un nageur olympique hawaïen qui aurait popularisé le surf en tant que sport. Momoa et Safran produiront le long métrage aux côtés de Susan Miller Carlson et Eric Carlson de Carlson Company tandis que Chris Kekaniokalani Bright (Conviction) écrira le scénario.

Momoa a déjà raconté le documentaire PBS Waterman – Duc : Ambassadeur d’Aloha qui racontait l’histoire de Kahanamoku. Le défunt nageur, décédé en 1968, a participé à quatre Jeux olympiques différents, battant des records pour devenir cinq fois médaillé. Sa vie après les Jeux olympiques est restée intéressante car il a passé trois décennies à servir de shérif à Honolulu. Safran a déclaré qu’il souhaitait depuis longtemps transformer l’histoire de la vie de Kahanamoku en un long métrage.

Pour l’instant, le biopic est sans titre et il n’y a pas d’acteurs en place, donc on ne sait pas encore qui jouera Kahanamoku. Ce que l’on sait, c’est que le film « explorera cet homme emblématique et doux en tant que nageur légendaire, pionnier et père incontesté du surf moderne », selon les producteurs.

« L’histoire de Duke est une histoire qui me fascine depuis des années », a déclaré Safran. « Avoir maintenant l’opportunité de la raconter avec le respect qu’elle mérite, en collaboration avec Jason, Chris et les Carlson, est vraiment un cadeau. »

Eric Carlson a également noté: « Nous sommes tous fiers de travailler avec Malama Pono pour raconter l’incroyable histoire vraie de Duke Kahanamoku, l’un des héros les plus négligés d’Amérique. »





Jason Momoa a beaucoup de rôles d’acteur dans les travaux

En plus de produire ce biopic, Jason Momoa aura également plusieurs rôles à surveiller pour ses fans. Il revisitera son rôle de super-héros titulaire dans la suite à venir Aquaman et le royaume perdu après le premier film a rencontré un énorme succès au box-office. L’acteur peut également être vu comme le méchant dans la suite X rapidemarquant ses débuts dans le Rapide et furieux série de films. Le prochain film Netflix Slumberland mettra également en vedette Momoa dans un rôle important. Il a récemment été choisi pour le prochain film d’action-comédie Coups, coups, coups aussi bien. Pendant ce temps, la prochaine saison finale de Voir verra Momoa mettre fin à la série sur Apple TV+. La bande-annonce de la troisième et dernière saison taquine une bataille épique pour la fin du spectacle.





« Nous sommes ravis de partager ce dernier chapitre épique de Voir, qui offre tout le drame intense, l’action captivante et l’émotion sincère que les fans attendent, ainsi que ce que nous pensons être une conclusion profondément satisfaisante de notre histoire », a déclaré le showrunner Jonathan Tropper dans un communiqué. « Construire un monde sans vue était un défi particulièrement unique et continu qui a été relevé grâce à la collaboration passionnée et réfléchie d’une équipe incroyablement talentueuse et diversifiée devant et derrière la caméra. Le spectacle a été un travail d’amour monumental pour toutes les personnes impliquées, et nous sommes éternellement reconnaissants de la façon dont See a été adopté par les téléspectateurs du monde entier.