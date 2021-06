Jason Momoa et The Rock ont ​​essayé de faire un film ensemble une fois, et cela pourrait encore arriver

Aquaman Star Jason Momoa a bon espoir de pouvoir un jour faire équipe avec un autre géant d’Hollywood et Adam noir star, Dwayne « The Rock » Johnson pour ce qui serait sûrement le summum des duos de films d’action. Alors que le couple ne s’est pas encore retrouvé face à face à l’écran, ce que Momoa attribue à leurs horaires chargés respectifs, l’acteur pense certainement que cela finira par arriver. Ce qui soulève la question, le grand écran est-il encore assez grand pour accueillir les deux hommes à la fois ?

« Je l’ai rencontré il y a près de 20 ans à Hawaï. Nous avons essayé de nous réunir et de faire un film ensemble mais c’est juste qu’il est bien plus occupé que moi et je suis assez occupé en ce moment donc, un de ces jours! »

Momoa a ajouté en plaisantant que Dwayne Johnson lui devait un film d’équipe en guise de faveur pour avoir envoyé un adorable message d’anniversaire à la fille de trois ans de la superstar de la WWE, Tia Giana, en avril, au cours duquel elle a dit qu’elle préférait le héros DC de Momoa. Aquaman à son père héros d’action.

Voir Momoa et Johnson à l’écran se battre ensemble, tirer et faire exploser des choses tout en s’éloignant de tout ce qu’il leur reste à faire exploser est sûrement le rêve de tout fan de films d’action, et réunir la paire semble être une évidence déplacer que c’est un calendrier incroyable n’a pas encore été élaboré.

Pour l’instant, les deux acteurs connaissent un grand succès individuellement, avec Jason Momoa qui devrait reprendre le rôle d’Aquaman dans une prochaine suite. Détails sur l’intrigue de Aquaman 2, qui s’est récemment révélé être intitulé Aquaman et le royaume perdu, sont gardés secrets, mais nous savons que le film réunira Arthur Curry de Momoa et la princesse Mera d’Amber Heard, ainsi que ramènera les méchants Ocean Master et Black Manta, joués une fois de plus par Patrick Wilson et Yahya Abdul-Mateen II respectivement.

L’écrivain David Leslie Johnson-McGoldrick a récemment offert un aperçu des plans pour le suivi en disant: « Hmm… Bonne question. Nous ne prenons pas une histoire de bande dessinée en particulier et l’adaptons, mais si vous voulez connaître la l’ambiance que nous recherchons, reprenez à peu près n’importe quelle histoire de l’âge d’argent mettant en vedette Black Manta. «

En dehors du monde de DC, Momoa déchirera l’écran en tant que père vengeur dans Netflix Gentille fille, et naviguer dans l’intrigue complexe du réalisateur Denis Villeneuve Dune comme Duncan Idaho. L’acteur devrait également affronter un autre lutteur devenu acteur sous la forme de gardiens de la Galaxie et camarade Dune la vedette Dave Bautista dans la deuxième saison de la série Apple TV+, Voir, qui trouve le couple costaud comme des frères belligérants.

Quant à Dwayne Johnson, l’homme le plus occupé d’Hollywood a plusieurs projets à l’horizon, dont celui de Netflix Avis rouge aux côtés de Ryan Reynolds et Gal Gadot, Super Animaux, Doc Savage, San Andreas 2 et ses débuts en super-héros, Adam noir, qui devrait sortir aux États-Unis le 29 juillet 2022. Johnson pourra ensuite être vu dans Disney’s Croisière dans la jungle, qui le trouve dans le rôle de Frank Wolff, un capitaine de bateau fluvial astucieux et quelque peu cynique qui accepte à contrecœur de guider deux explorateurs dans leur quête de l’arbre de vie. Croisière dans la jungle devrait sortir le 30 juillet 2021, simultanément dans les salles et via Disney+ avec Premier Access. Cela nous vient de The Tonight Show avec Jimmy Fallon.