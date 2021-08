Jason Momoa et Emilia Clarke réunis à la fête d’anniversaire de David Benioff et les fans sont ravis

Game of Thrones les anciens Jason Momoa et Emilia Clarke ont récemment mis le feu à Internet lorsqu’ils ont partagé des photos de leurs retrouvailles ce week-end. Momoa et Clarke, qui ont joué les amants Khal Drogo et Daenerys Targaryen aka. Khaleesi, respectivement dans HBO Game of Thrones, a partagé des moments intenses ensemble dans l’émission et a fini par devenir le meilleur des copains. Momoa et Clarke se sont rencontrés récemment à Game of Thrones la fête d’anniversaire du co-créateur et showrunner David Benioff. Les deux se sont rendus sur Instagram pour partager des photos réconfortantes avec leurs fans. Vous pouvez consulter leurs photos ci-dessous.

Jason Momoa a partagé la photo de lui et Clarke avec la légende « MOON OF MY LIFE. tu es merveilleux je t’aime pour toujours @emilia_clarke #smilelyeyes joyeux anniversaire benioff toi beau généreux dur à cuire leo aloha j ». Il a également partagé une photo de lui debout à côté David Benioff.

Emilia Clarke a sous-titré de manière ludique la photo qu’elle a partagée: « Quand votre soleil et vos étoiles arrivent en ville, vous vérifiez qu’il peut toujours appuyer sur un Khaleesi. » Elle n’a pas tort cependant, Momoa a l’un des meilleurs physiques d’Hollywood, et c’était bien visible sur les photos, avec Momoa portant Clarke dans ses bras dans la plupart des photos. Momoa a également été vu en train de s’évanouir sur Clarke dans les commentaires, « Je t’aime pour toujours, la lune de ma vie ».

Alors que leur passage à l’écran Game of Thrones a été de courte durée, les deux stars ont fini par devenir les meilleures amies de toute façon. C’est un spectacle à voir chaque fois qu’ils sont ensemble aux yeux du public. Que ce soit lors d’événements sur le tapis rouge ou de fêtes, Momoa et Clarke semblent toujours s’amuser et s’amuser. Les fans aussi étaient ravis de les revoir ensemble, beaucoup d’entre eux exprimant leur joie dans les commentaires.

« Chaque fois que vous êtes ensemble, vous avez toujours les plus grands sourires !!! J’adore cette amitié, ça me fait sourire aussi! » a écrit un fan ravi. « Regardez-vous ! Comme vous êtes beaux les gars ? Vous étiez mon préféré dans la série », a écrit un autre. Un gars est allé de l’avant et a déclaré: « C’est pourquoi vous devriez être mera dans aquaman 2 »

Les fans avaient fait campagne pour qu’Amber Heard soit refondue avec Emilia Clarke dans le rôle de Mera dans la suite d’Aquaman, à la suite d’allégations inquiétantes contre elle faites par Johnny Depp. Momoa et Clarke ont une chimie incroyable, et une actrice comme Clarke ferait un bon Mera, mais malheureusement, cela n’arrivera pas de si tôt. Le producteur Peter Saffran s’est défendu contre les graves allégations de violence domestique et a déclaré que les manifestations n’allaient jamais faire la différence. Tout le monde sur Aquaman et le royaume perdu est heureux de l’avoir à bord. Même Momoa n’a aucun problème à agir à ses côtés.

Momoa est actuellement occupé à filmer Aquaman et le royaume perdu, qu’il a également co-écrit. James wan dirige le film, et Aquaman et le roi perdu m sortira le 16 décembre 2022. On le verra ensuite dans le film de Dennis Villeneuve Dune, qui sortira le 22 octobre. Emilia Clarke s’est également aventurée sur le territoire des super-héros avec Marvel’s Invasion secrète. Clarke jouera aux côtés de Samuel L. Jackson et Ben Mendelsohn dans la série Disney+. Invasion secrète commencera bientôt le tournage et sortira également dans le courant de 2022.

On a hâte de revoir les deux talentueux comédiens.

