Jason Momoa et Dave Bautista ‘geeked out’ lors de leur première rencontre

Alors que les copains des stars de cinéma s’en vont, Jason Momoa et Dave Bautista semblent déterminés à devenir l’équipe la plus aimée du siècle alors qu’ils continuent de bâtir sur la relation qui s’est principalement concrétisée grâce à ce tweet jeté de Bautista suggérant que la paire devrait faire un « Arme mortelle film de flic de style copain. » Depuis ce message apparemment spéculatif, la paire a commencé à travailler sur l’idée, et il semble que nous allons les voir entrer dans leurs rôles de bon flic / meilleur flic, et tout en apparaissant ensemble sur Tard dans la nuit avec Seth Meyers ce week-end, on a demandé au couple comment ils s’étaient rencontrés pour la première fois.

Jason Momoa et @davebautista geek l’un sur l’autre lorsqu’ils se sont rencontrés pour la première fois lors d’une convention. #NYCCpic.twitter.com/zxy0VJVWTN – Tard dans la nuit avec Seth Meyers (@LateNightSeth) 9 octobre 2021

« Comic-Con », fut la réponse de Momoa. « On s’est tous les deux fous l’un de l’autre au Comic-Con. »

Alors que Meyers se demandait si la réunion était publique lors de l’événement, commentant que cela aurait valu « le prix d’admission » à voir, Dave Bautista a dit: « Je ne sais pas. Je ne sais pas. C’était un peu un truc derrière le rideau, mais il y avait quelques personnes autour, c’est sûr. »

L’idée de ces deux durs du cinéma qui s’affrontent lors d’un événement de comic-con donne l’impression que le monde est un endroit bien meilleur. Considérant que les deux ont depuis travaillé ensemble sur quelques projets ensemble, dont le film Denis Villeneuve Dune et la série Apple TV + Voir, et bien sûr prévoyez de le faire à nouveau à l’avenir, suggère que leur réunion a été quelque chose qui a profité à tout le monde à long terme.

Après que la suggestion de film de copains de style Arme fatale ait pris son envol, tout le monde voulait parler, et il ne devrait y avoir aucun problème pour que les amis fassent adhérer quelqu’un à l’idée. Entertainment Weekly s’est récemment entretenu avec Momoa et bien sûr, le sujet a été abordé, avec le Aquaman star heureuse d’expliquer comment tout cela est arrivé.

« C’est incroyable – vous essayez de travailler toute votre carrière pour obtenir une opportunité comme celle-ci, et il tweete juste quelque chose [to make it happen] », a déclaré Momoa. » Et puis on m’a demandé à ce sujet sur Corden, et maintenant nos téléphones n’arrêtent pas de sonner. Donc, il est sûr de dire que l’un se produit. Il m’a envoyé un texto en premier, c’est à quel point il est respectueux. J’étais comme, ‘Enfer oui. Dites-moi où signer, je suis dedans. Et puis il s’avère qu’il l’a juste tweeté juste après avoir obtenu mon approbation. Et puis c’est devenu viral. Vous vous dites : ‘Très bien, eh bien, c’est aussi simple que ça. Faisons-le, mon pote.' »

« J’espère que quand j’aurai l’âge de Bautista, je pourrai toujours faire ce qu’il fait », a plaisanté Momoa à propos de Bautista, 52 ans. « C’est l’un de ces gros gars qui peuvent très bien bouger et se battre. J’ai beaucoup de respect pour lui et Dwayne [Johnson] parce que faire ce genre de lutte est beaucoup de larmes sur votre corps pendant longtemps. Je sais que je le sens, et j’ai 42 ans. Et ces gars-là sont toujours des durs à cuire. «

Momoa et Bautista peuvent être vus dans le remake de Frank Herbert Dune, qui arrive en salles le 22 octobre et sur HBO Max. En plus de cela, Momoa travaille actuellement sur Aquaman et le royaume perdu, tandis que Bautista va bientôt commencer à travailler sur le troisième film des Gardiens de la Galaxie, dans lequel il apparaît comme Drax le Destructeur.

Sujets : Dune