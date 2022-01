Jason Momoa en pourparlers pour rejoindre Vin Diesel dans Fast and Furious 10

Il semble que Jason Momoa affrontera Vin Diesel dans Rapide et furieux 10. Selon The Hollywood Reporter, Momoa est en négociations finales pour verrouiller un rôle en tant que l’un des méchants dans les dixièmes épisodes de la série de films populaires. Universal a refusé de commenter la situation, bien que le casting d’une grande star comme Momoa ait du sens avec le Rapide et furieux équipe voulant sortir la franchise avec un bang.

Auparavant, il a été annoncé que le Rapide et furieux franchise se terminera avec le onzième versement. Justin Lin, qui a réalisé F9, est de retour dans le fauteuil du réalisateur pour aider à clôturer la série. Avec Vin Diesel, les films finaux ramèneront autant de membres de la distribution principale que possible, dont Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris « Ludacris » Bridges, Sung Kang et Charlize Theron. Diesel et Lin produisent le film.

Il y a de fortes chances que nous voyions John Cena dans Rapide et furieux 10 également. La superstar de la WWE est récemment apparue sur Bonjour Amérique, et il a abordé son statut dans la franchise après ses débuts dans F9 en tant que frère du personnage de Diesel. Cena n’est pas inscrit à ce stade, mais il a clairement indiqué qu’il était prêt à revenir s’il était invité à revenir, et il semble peu probable qu’il ne le soit pas.

« Je peux vous dire ceci : vous ne me verrez probablement pas dans Rapide 10 habillé comme [Peacemaker]mais j’espère vraiment que tu me verras dans Rapide 10« , a déclaré Cena. « Je sais qu’ils se préparent pour la production et je n’aimerais rien de plus que de revenir dans la franchise. Je suis moi-même un grand fan. »





Le casting de Jason Momoa compensera-t-il l’absence de Dwayne Johnson ?





Bien que nous verrons probablement au moins une légende de la WWE dans le film avec le retour probable de Cena, nous ne devrions pas compter sur Dwayne « The Rock » Johnson. Après avoir joué dans plusieurs des précédents Rapide et furieux films, ainsi que le film dérivé Hobbs & Shaw avec Jason Statham, Johnson a clairement indiqué qu’il ne reviendrait pas pour la finale Rapide films. Ses problèmes dans les coulisses avec Vin Diesel étaient bien documentés, bien que Diesel ait publiquement invité The Rock à revenir avec un post sur Instagram.

Le Rocher n’a pas été impressionné. Plus tard, il a doublé en déclarant qu’il « avait dit [Diesel] directement que je ne reviendrais pas dans la franchise. J’étais ferme mais cordial avec mes mots et j’ai dit que je soutiendrais toujours le casting et que je soutiendrais toujours le succès de la franchise, mais qu’il n’y avait aucune chance que je revienne.

« Le récent message public de Vin était un exemple de sa manipulation », a ajouté Johnson. « Je n’ai pas aimé qu’il ait élevé ses enfants au poste, ainsi que la mort de Paul Walker. Laissez-les en dehors de ça. Nous en avions parlé il y a des mois et sommes parvenus à un accord clair.

L’attente du prochain film sera également un peu plus longue que prévu après un récent retard. Rapide et furieux 10 devrait maintenant sortir en salles le 19 mai 2023, après un recul par rapport à sa date précédente du 7 avril 2023.





