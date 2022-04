Jason Momoa écrira et jouera dans la série limitée historique Chief Of War d’Apple

Jason Momoa écrira, produira et jouera dans Chef de guerre, une série limitée Apple TV+ sur la colonisation d’Hawaï. Momoa écrira aux côtés de Thomas Pa’a Sibbett (Courageux), avec Doug Jung (Bleu foncé, Star Trek Beyond) servant de showrunner. Justin Chon (Pachinko, Bayou bleu) est en pourparlers pour réaliser les deux premiers épisodes de la série de huit épisodes.

Selon Variety, « Chief of War suit l’histoire de l’unification et de la colonisation d’Hawaï d’un point de vue indigène. » La série marque les débuts de l’écriture télévisée de Jason Momoa. le Aquaman star a précédemment co-écrit et réalisé le thriller de 2014 Route de Paloma. Et Apple a dû être assez impressionné par le discours de Momoa et Sibbett, car Chef de guerre a reçu une commande directement en série. Il n’y a actuellement aucun mot sur le rôle de Momoa dans la série ou la date de sortie.

Chef de guerre sera la deuxième collaboration de Momoa avec Apple après la série dramatique de science-fiction Voir. Créé par Steven Knight (Peaky Blinders, Promesses orientales) et réalisé par Francis Lawrence (Je suis une légende, franchise Hunger Games), See se déroule dans un futur lointain où l’humanité a perdu le sens de la vue. Momoa joue un chef de tribu, Baba Voss, qui doit protéger sa femme et ses enfants adoptés, qui possèdent la capacité de voir. L’émission est renouvelée pour une troisième saison.

Chef de guerre est également produit par la même équipe derrière Voir. Francis Lawrence, Peter Chernin, Jenno Topping, Erik Holmberg et Doug Jung seront les producteurs exécutifs de la série aux côtés de Momoa et Sibbett. Chef de guerre vient tout juste d’être annoncé, et d’autres informations sur le casting et les détails de l’intrigue devraient suivre sous peu, et la série ne sera pas diffusée sur Apple TV + de si tôt. Mais Jason Momoa mettant en valeur ses talents créatifs dans une série basée sur un sujet sensible devrait faire une montre passionnante.

Jason Momoa reviendra au DCEU dans Aquaman et le royaume perdu





Après avoir fait une apparition dans HBO Max’s PacificateurJason Momoa reprendra son rôle d’Arthur Curry dans Aquaman et le royaume perdu. Le film est une suite du méga hit de 2018 Aquaman et marque également le retour du réalisateur James Wan et des stars Amber Heard, Dolph Lundgren, Willem Dafoe, Patrick Wilson et Yahya Abdul-Mateen II. Aquaman a rapporté près de 1,1 milliard de dollars dans le monde, et les créateurs ont annoncé que la suite serait encore plus importante. Jason Momoa, qui a également présenté l’histoire du film, a également taquiné un film plus chargé d’action Aquaman 2en disant:

« Nous avons tous appris quelque chose sur le premier. C’est excitant parce que je n’ai pas fait trop de suites. Je sais juste que c’est, même sur la page, c’est absolument merveilleux. Il se passe tellement de choses. Je pense que les enjeux sont un beaucoup plus haut. Il y a beaucoup de comédie. Donc, je veux dire, j’ai rigolé en le lisant. Il y a beaucoup de plaisir, et certainement l’action est [bigger]. »

Aquaman et le royaume perdu devait sortir ce Noël, en concurrence avec James Cameron Avatar 2, mais a été retardé de 3 mois. Le film sortira maintenant sur les écrans le 17 mars 2023. Espérons que cela vaudra la peine d’attendre.





Jason Momoa et Dave Bautista « geeked out » lors de leur première rencontre

