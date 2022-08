Jason Momoa dit qu’il continuera à jouer à Aquaman tant que les gens seront intéressés

Jason Momoa a commencé à jouer à Aquaman en 2016, apparaissant dans un caméo dans Batman v Superman : L’aube de la justice. L’acteur a apprécié son personnage de roi de la mer et a déclaré au Hollywood Reporter qu’il ne prévoyait pas de s’arrêter de si tôt. Momoa devrait reprendre son rôle dans le prochain Aquaman et le royaume perduqui vient de recevoir un report jusqu’en décembre 2023.

Lors de la première sur le tapis rouge de sa série AppleTV+, VoirTHR a discuté de la suite à venir avec l’acteur, et Momoa a révélé à quel point le film comptait pour lui.

« Nous avons écrit une belle histoire. J’étais l’un des scénaristes et à la minute où nous avons fini [Aquaman] Je suis allé avec un plan de 50 pages pour le deuxième et ils l’ont utilisé et ils l’ont aimé. Il y a mon cœur dedans. Je me sens très lié au personnage et je l’ai joué dans, quoi, quatre films maintenant ? »

Lorsqu’on lui a demandé s’il voulait continuer à jouer à Aquaman après la suite, Momoa a déclaré qu’il le représenterait « Aussi longtemps que nous le pourrons ».

« Tant que nous le pouvons. Si les gens ne l’aiment pas et qu’ils ont l’impression que la date d’échéance est dépassée, nous n’en ferons pas un autre. Mais s’ils l’aiment, nous en ferons plus, vous savez. Je ne Je ne veux pas forcer quoi que ce soit dans la gorge de quelqu’un pour le regarder. Mais j’adore ça.

Malgré la réception globale de l’univers étendu de DC, les films ont sans aucun doute été d’énormes sources d’argent. Momoa est apparu dans Batman contre Supermanqui a généré 873 millions de dollars, Ligue des Justiciers et la version suivante de Zack Snyder avec 657 millions de dollars supplémentaires, et Aquaman avec un montant incroyable de 1,1 milliard de dollars. Le box-office parle et dit à Jason Momoa de continuer à faire des films.

Jason Momoa est confiant en David Zaslav

Warner Bros.

David Zaslav, PDG de Warner Bros. Discovery, a constamment fait la une des journaux au cours du mois dernier. Les remaniements massifs au sein de l’entreprise ont entraîné de nombreuses annulations et un nouveau plan décennal pour le DCEU. La direction que prendront les films sera radicalement différente de l’univers centré sur Michael Keaton qui se concrétisait auparavant. Batgirl film à la hache. En parlant à THR, ils ont demandé à Momoa ce qu’il pensait de la vision de Zaslav pour l’avenir de DC.





« C’est une question intéressante. Je leur fais juste confiance pour prendre les bonnes décisions, et je dois rester dans ma voie. »

Adam noir est le prochain film sur l’ardoise de DC, qui arrivera dans les salles le 21 octobre. Shazam : la fureur des dieux sera le prochain, arrivant en mars 2023, avec Le flash à venir en juin 2023. Enfin, Aquaman et le royaume perdu sortira en salles en décembre prochain. Suite à la sortie du Aquaman suite, les fans devraient avoir une meilleure idée de la direction que prend le DCEU.