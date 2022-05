Jason Momoa dirigera des plans de comédie d’action, des plans, des plans, décrits comme un mélange de vrais mensonges et de prises

Aquaman La star Jason Momoa continuera de démontrer son affinité en tant que héros d’action, signant sur la ligne pointillée pour jouer dans une comédie d’action pour Universal. Titré Coups, coups, coupsl’intrigue du film est actuellement un mystère, mais elle a été comparée à la superbe sortie d’espionnage de James Cameron Vrais mensonges et la récente comédie à succès Paramount La cité perdueavec un soupçon de Liam Neeson Pris franchise jetée pour faire bonne mesure.

La nouvelle est gracieuseté d’un rapport de The Hollywood Reporter, Universal décrivant plus en détail le projet comme « une aventure centrée sur la famille ». Pouvait Coups, coups, coups être le film d’action familial apparemment obligatoire de Momoa, et ainsi le voir suivre les traces d’Arnold Schwarzenegger avec Flic de la maternelleVin Diesel avec Le pacifisteet Dwayne « The Rock » Johnson avec La petite souris?

Aux côtés de Jason Momoa dans le rôle central, le studio a également fait appel à Matt Mider et Kevin Burrows pour écrire le scénario de Coups, coups, coups. La paire d’écrivains n’a pas encore beaucoup de crédits à son nom, mais ils ont déjà essayé la comédie avec la comédie Netflix 2018 Le paquet. Ainsi que Coups, coups, coups, Mider et Burrows développent actuellement la comédie Lapidé seulune réinvention de Seul à la maison à propos d’un fumeur de joints d’une vingtaine d’années, qui lorgne Dead Pool star Ryan Reynolds pour le rôle principal.

Jason Momoa produira Coups, coups, coups ainsi que l’étoile, avec le Dune acteur produisant le film d’action familial avec son partenaire Jeff Fierson ainsi que Dan Lin et Jonathan Eirich de Rideback. Un réalisateur n’a pas encore été annoncé.

Jason Momoa sera sur Action Hero Duty dans un avenir prévisible





Coups, coups, coups est loin d’être la seule fois où Jason Momoa exercera son métier de héros d’action sur grand écran. L’acteur reprendra ensuite le rôle du super-héros sous-marin de DC Aquaman dans la prochaine suite Aquaman et le royaume perdu. Réalisé par James Wan à partir d’un scénario écrit par David Leslie Johnson-McGoldrick et mettant en vedette Jason Momoa aux côtés d’Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II, Temuera Morrison et Nicole Kidman, les détails de l’intrigue pour Aquaman et le royaume perdu reste un mystère pour le moment mais, à la surprise de personne, on s’attend à ce qu’il suive le membre de la Justice League alors qu’il découvre un royaume perdu.





Aquaman et le royaume perdu est prévu pour le 17 mars 2023.

Momoa rejoint également le Rapide et furieux famille aux côtés de Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris « Ludacris » Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel et les autres dans le prochain X rapide. Encore une fois, l’intrigue reste un secret bien gardé, mais il a été révélé que Momoa entrera dans le Rapide et furieux mêlée comme le méchant de la pièce. « C’est amusant, je joue le méchant, ce que je n’ai pas fait depuis un moment », a déclaré Momoa depuis. «Maintenant, je peux être le mauvais garçon. Un bad boy très flamboyant. Un peu de panache ! »

X rapide quant à lui, sa sortie est prévue aux États-Unis le 19 mai 2023 par Universal Pictures.





Le tournage d’Aquaman et du royaume perdu a laissé Jason Momoa battu et meurtri

