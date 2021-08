Jason Momoa défend le genre de super-héros contre les critiques antérieures de Martin Scorsese

Jason Momoa, que l’on verra ensuite dans Aquaman et le royaume perdu, s’est récemment prononcé contre les opinions impopulaires de Martin Scorsese concernant l’inondation du marché du film par les films de super-héros. Depuis plus d’une décennie, les films de super-héros sont les favoris d’Hollywood et des fans, année après année. Le point de vue de Momoa jette un éclairage différent sur le genre.

Jason Momoa dit : « C’est comme la façon dont les gens disent que la musique est pop et que cette musique est cool. Mais vous savez à quel point il est difficile de diffuser votre musique pour que les gens l’entendent ? Tout est subjectif. J’essaie de ne m’en prendre à rien. Alors, oui, les films de super-héros sont du chewing-gum, mais ils sont comme la mythologie grecque : ils ont des moments bons et mauvais et déchirants. Et, mon Dieu, vous enlevez d’autres formes d’art si vous arrêtez de les faire. Vous enlevez les effets visuels , tu enlèves ce que tu peux faire avec du maquillage. »

« Je ne suis pas quelqu’un qui est embauché pour jouer dans beaucoup de cinéma, mais en étant capable de faire un film de super-héros, je peux faire un film sur quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J’ai une vision pour l’ensemble de Aquaman. Il y a des questions environnementales que je peux y mettre. Alors pendant que vous vous dites : ‘Oh ouais, c’est juste ce film de pop-corn’, je me dis ‘Eh bien, je peux ouvrir les yeux des gens sur des choses qui sont importantes pour moi.

Martin Scorsese, déclaré par beaucoup comme l’un des meilleurs cinéastes de tous les temps, avait pas mal de têtes qui tournaient avec son éditorial de 2019 partageant des opinions directes sur le super-héros dans son ensemble. Voici quelques pépites :

« Je ne les vois pas. J’ai essayé, tu sais? Mais ce n’est pas du cinéma. Honnêtement, le plus proche que je puisse penser d’eux, aussi bien faits soient-ils, avec des acteurs faisant de leur mieux dans les circonstances, ce sont les parcs à thème Ce n’est pas le cinéma d’êtres humains essayant de transmettre des expériences émotionnelles et psychologiques à un autre être humain. »

« Beaucoup d’éléments qui définissent le cinéma tel que je le connais se trouvent dans les images Marvel. Ce qui n’y est pas, c’est la révélation, le mystère ou un véritable danger émotionnel. Rien n’est en danger. Les images sont faites pour satisfaire un ensemble spécifique d’exigences, et elles sont conçues comme des variations sur un nombre fini de thèmes. »

« Ce sont des suites dans le nom mais ce sont des remakes dans l’esprit, et tout ce qu’ils contiennent est officiellement sanctionné car il ne peut en être autrement. C’est la nature des franchises de films modernes : étudiées sur le marché, testées par le public, vérifiées, modifiées , révisés et remodifiés jusqu’à ce qu’ils soient prêts à être consommés. »

Nous connaissons tous les grandes différences en comparant Taureau furieux et Goodfellas à L’incroyable Hulk ou alors Homme chauve-souris, mais il y a de la place sur la piste de danse pour tout le monde et on n’aime pas tous les mêmes jams. De la danse carrée au breakdance, nous avons tous nos préférées. Et si vous faites partie de l’équipe de super-héros, vous pouvez attraper Jason Momoa dans Aquaman et le royaume perduavec Amber Heard, Patrick Wilson, Dolph Lundgren et Yahya Abdul-Mateen II. Sa sortie est prévue le 16 décembre 2022.

Sujets : Aquaman 2