Jason Momoa continue de taquiner l’avenir de DCU, est déçu que le studio n’ait pas suivi ses idées d’Aquaman 2

Aquaman étoile Jason Momoa continue de taquiner son avenir DCU maintenant que James Gunn et Peter Safran sont aux commandes. S’adressant à Men’s Health, le rôle de Momoa dans la DCU est actuellement inconnu, beaucoup pensant que l’acteur changera de rôle du super-héros atlante à celui d’anti-héros. Lobo.





Bien qu’il n’en dévoile pas trop, Momoa a déclaré qu’il était « extrêmement, extrêmement excité » par son avenir avec la franchise et a taquiné qu ‘ »il y a beaucoup de trucs durs à cuire à venir ».

Momoa jouant timidement avec ce que son avenir DCU réserve est sûr d’ajouter du carburant à l’idée que la star de l’action entre dans les grandes bottes de Lobo lorsque le cinéaste James Gunn et le producteur Peter Safran prennent en charge la franchise de films de bandes dessinées. Rumeurs de Momoa jouant Lobo circulent depuis un certain temps, beaucoup estimant que l’acteur serait bien mieux adapté au rôle du chasseur de primes intergalactique.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

D’autres rapports ont affirmé que la raison du changement de rôle de Momoa était le résultat direct de la prochaine suite de DC, Aquaman et le royaume perdu, souffrant de très mauvais dépistages. Cela signifie que la version d’Aquaman de Momoa serait abandonnée au profit d’un projet Lobo. Tout cela n’est encore que pure spéculation, mais Momoa semble certainement convaincu que son temps avec la DCU est loin d’être terminé.





Le traitement de Jason Momoa pour Aquaman et le royaume perdu a été abandonné par le studio

Images de Warner Bros.

En plus de discuter de ce qui nous attend avec la DCU, Momoa a également révélé que le studio avait décidé de ne pas suivre son traitement de 50 pages pour Aquaman et le royaume perdu, qui aurait impliqué le super-héros « parlant à l’ONU de ce qui se passe avec la fonte des calottes glaciaires ». Et il semble que la mise de côté de ses idées ait mis l’acteur sur écoute et « le transforme en un riff passionné et salé », selon la publication.

« C’est la raison pour laquelle j’aime réaliser et créer. Je ne veux pas juste dire : ‘Je joue la comédie’. Je serai dans ma caravane. J’adore pouvoir brûler pour ce en quoi je crois. J’ai vu de première main certaines des performances d’acteur les plus choquantes et je les ai regardées montées, et elles étaient incroyables. J’aimerais pouvoir vous dire qui c’était. Je suis comme, ‘Qu’est-ce que c’est que ce bordel?’ J’ai regardé ce gars qui devait être putain de soutenu. Ils lui lisent les lignes. Mais cette mère de famille l’a tué quand le montage est arrivé et a été applaudi pour cela. À ce moment-là, j’étais comme, ‘Wow, cette merde est faite dans le montage.' »

Bien qu’il n’utilise pas ses idées, Momoa dirigera Aquaman et le royaume perdu pour ce qui reste de la franchise DC actuelle. Réalisé par James Wan à partir d’un scénario écrit par David Leslie Johnson-McGoldrick, Aquaman et le royaume perdu met en vedette Jason Momoa dans le rôle d’Arthur Curry alias Aquaman aux côtés d’Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II, Temuera Morrison et Nicole Kidman.

Aquaman et le royaume perdu est prévu pour le 20 décembre 2023. Pensez-vous que ce sera la dernière fois que nous verrons Momoa comme le héros sous-marin de DC ?