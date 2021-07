Jason Momoa combat Dave Bautista dans la nouvelle bande-annonce épique de la saison 2

C’est le spectacle que nous attendions tous. Les titans hollywoodiens Jason Momoa et Dave Bautista s’affronteront dans la deuxième saison de la série de science-fiction d’Apple TV+, Voir, avec la dernière bande-annonce taquinant la bataille épique à venir alors qu’elle nous plonge une fois de plus dans ce monde dystopique glacial.

À partir du début du XXIe siècle, Voir présente au public un monde qui a été ravagé par un virus qui a anéanti tout sauf deux millions d’humains. Cet avenir brutal et primitif a fait perdre à l’humanité la capacité de voir, au propre comme au figuré, les survivants ayant perdu le sens de la vue. L’histoire principale de la série reprend des siècles plus tard, dans un monde où la société a trouvé de nouvelles façons d’interagir, de construire, de chasser et de survivre sans vision. Dans les montagnes, Baba Voss (Jason Momoa), le chef de la tribu des Alkenny, accueille et épouse une femme enceinte, Maghra, qui vient chercher refuge dans les Alkenny.

Cependant, le père biologique, Jerlamarel, est un hors-la-loi recherché par la reine de la dynastie Kane du barrage de Kanzua pour l’hérésie d’être « voyant » (ce qui signifie qu’il peut voir). La nouvelle se répandit rapidement que Jerlamarel engendrait des enfants, provoquant une chasse aux sorcières pour Jerlamarel et sa progéniture, forçant Baba Voss à protéger sa famille et sa tribu contre l’armée de la reine.

La saison 2 commence avec Baba Voss qui lutte pour réunir sa famille. Son frère éloigné Edo, joué par Dave Bautista, a capturé la fille de Baba Haniwa, jurant de se venger de son frère. Pendant ce temps, la menace d’une guerre plane entre le royaume de Paya et la République de Trivantian, entraînant Baba et sa famille directement au centre du conflit.

La deuxième saison de Voir met en vedette Alfre Woodard, Hera Hilmar, Sylvia Hoeks, Christian Camargo, Archie Madekwe et Nesta Cooper aux côtés de Jason Momoa, Dave Bautista, et est produit par Steven Knight, Francis Lawrence, Peter Chernin, Jenno Topping, Jim Rowe et Jonathan Tropper, qui sert également de showrunner. La série est produite par Chernin Entertainment et Endeavour Content.

La première saison de Voir a rencontré une réponse résolument mitigée de la part des critiques, dont beaucoup ont estimé que le spectacle reposait trop sur le gore et était beaucoup trop laborieux. Le spectacle a clairement été populaire auprès du public et attirera probablement un tout nouveau public grâce à l’inclusion de Dave Bautista, dont beaucoup sont sans aucun doute impatients de voir les deux acteurs costauds se jeter à l’écran.

Voir n’est qu’un des nombreux projets passionnants à l’horizon pour Jason Momoa, avec l’acteur extrêmement populaire qui se prépare à reprendre le rôle de DC Aquaman dans la suite à venir, Aquaman et le royaume perdu, ainsi que d’abandonner les super-héros au profit d’un rôle d’homme ordinaire dans le thriller de vengeance de Netflix, Gentille fille, dont la sortie est prévue pour le 20 août 2021. Dave Bautista, quant à lui, reviendra également à son rôle de film de bande dessinée le plus célèbre dans Marvel’s Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, ainsi que des rôles de notation dans les goûts de couteaux dehors 2 et Le plus recherché de l’univers. À part Voir, Momoa et Bautista devraient à nouveau partager l’écran dans la prochaine épopée de science-fiction, Dune, dont la sortie est prévue le 22 octobre 2021.

Heureusement, les fans n’ont pas à attendre trop longtemps pour assister à la bataille de ces mastodontes, avec la saison 2 de Voir en raison de la première le 27 août sur Apple TV +. Une troisième saison de Voir a également depuis été confirmé comme étant en cours de développement.

Sujets : Apple TV Plus, Streaming