Jason Momoa anticipe un meilleur film dans « Aquaman 2 »

Warner Bros prépare la nouvelle tournée des films de la franchise DC Comics, avec James Wan en train de réaliser « Aquaman and the Lost Kingdom », un film qui suivra les aventures aquatiques d’Arthur Curry après le succès de son premier opus solo sorti en décembre 2018.

Jason Momoa est déjà sur le plateau de tournage, se préparant à son retour en tant que nouveau roi de l’Atlantide. Selon une nouvelle interview, l’acteur a anticipé auprès des fans qu’il s’agirait d’un film beaucoup plus grand et meilleur que son prédécesseur, garantissant que son histoire prend des enjeux plus importants et des risques encore plus grands.

« Nous avons tous appris quelque chose dans le premier. C’est excitant parce que je n’avais pas fait trop de suites. Je sais juste que c’est, même sur papier, absolument merveilleux », a commenté Momoa lors d’une récente conversation avec Fandango. « Tellement de choses se passent. Je pense que les enjeux sont beaucoup plus élevés. Il y a beaucoup de comédie. Je veux dire, j’ai ri en lisant. Il y a beaucoup de plaisir et l’action est définitivement plus grande. »

Le premier volet de « Aquaman » nous a présenté le personnage de Momoa, Arthur Curry, en tant qu’héritier légitime d’Atlantis, il a donc dû s’associer à Mera (Amber Heard) pour arrêter son demi-frère, le prince Orm (Patrick Wilson) avant qu’il ne se déchaîne. une grande guerre contre le monde de la surface.

Jason Momoa souligne qu’au cours des trois à quatre dernières années, la technologie de prise de vue à ce niveau n’a cessé d’évoluer, un facteur qui a favorisé le premier volet. « C’est juste passé à un nouveau niveau donc je suis excité pour tout le monde parce qu’il y a tellement plus de cœur. Il y a beaucoup plus à risque », conclut l’acteur.

Il n’y a toujours pas trop de détails sur l’histoire présentée dans « Aquaman and the Lost Kingdom », à l’exception du retour de Momoa, Wilson et Heard, en plus de confirmer la participation de Randall Park en tant que docteur Stephen Shin, Dolph Lundgren en tant que roi Nereus , Temuera Morrison en tant que père d’Arthur et Yahya Abdul-Mateen II en tant que Black Manta. Le film a une date de sortie prévue pour le 16 décembre 2022.