Jason Momoa a dévoilé son nouveau costume dans « Aquaman 2 »

Tout semble indiquer que Warner Bros et DC réservent de belles surprises aux fans d’Aquaman dans « The Lost Kingdom », la suite attendue des aventures d’Arthur Curry, qui battent déjà leur plein au Royaume-Uni. Et il semble que le personnage principal du film aura une apparition renouvelée dans ce nouvel opus.

L’acteur Jason Momoa a dévoilé les deux costumes que portera le roi de l’Atlantide dans cette nouvelle production. La première tenue est celle qu’Aquaman a présentée dans le troisième acte du film sorti en 2018, avec une apparence très similaire à celle qu’il présente dans les histoires de DC Comics.

C’est la deuxième tenue de Momoa qui a attiré l’attention des fans, car c’était une tenue plus sombre. « Deuxième tour. Nouveau costume. Aloha », a écrit l’acteur via son compte Instagram. L’acteur avait déjà anticipé son arrivée sur le plateau de tournage en juillet dernier, assurant à ses fans qu’il avait eu une participation importante à l’élaboration du scénario de cette suite.

James Wan, qui prépare actuellement la première de son nouveau film intitulé « Malignant », a souligné que « Aquaman and The Lost Kingdom » a de grandes influences de son travail de réalisateur d’horreur, assurant que l’intrigue a été inspirée par le Film italien « La planète des vampires ». « Vous pouvez sortir le garçon de l’horreur mais vous ne pouvez jamais sortir l’horreur du garçon », a commenté le cinéaste.

Wan a souligné que la raison pour laquelle il n’avait pas inclus trop d’éléments d’horreur dans le premier opus de « Aquaman » était qu’il avait besoin que le public apprenne d’abord à connaître le personnage et le monde dans lequel il habite avant d’entrer dans les détails plus complexes et » Lourd » dans son récit.

« Donc, avec le deuxième film, j’ai l’impression qu’il sera plus facile pour les gens d’accepter où nous allons parce que j’ai déjà posé les bases », a déclaré Wan dans une interview. « Aquaman and The Lost Kingdom » devrait présenter des avant-premières de leur tournage dans l’édition 2021 de la présentation virtuelle « DC FanDome », qui aura lieu en octobre prochain.