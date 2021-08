Jason Mewes se souvient de Jay et Silent Bob contre-attaquent à l’occasion de leur 20e anniversaire [Exclusive]

Il est difficile de croire que cela fait 20 ans que Jay et Silent Bob contre-attaquent sort en salles, mais le 24 août 2001, Jason Mewes et Kevin Smith ont finalement eu leur propre film dérivé à la suite des deux fainéants Quick Stop alors qu’ils partaient en voyage à Hollywood pour arrêter un film sur leurs exploits. Nous avons récemment rencontré Jason Mewes, zoomant depuis la banquette arrière d’une voiture, pour nous remémorer et rappeler l’un des films de comédie les plus populaires et les plus mémorisés des années 2000, qui se présente des années plus tard comme un véritable classique.

Jason Mewes nous ramène aux premiers jours de la sortie, en se souvenant de ce que c’était que de jouer un rôle principal dans un long métrage pour la première fois de sa carrière. Nous apprenons ce qui est arrivé à Suzanne l’orang-outang, le seul acteur qui n’est pas revenu dans Jay et Silent Bob redémarrent en 2019. Et Jay compare même ce qui se passe dans le film et à quel point le scénario est resté prolifique, avec ce qui est récemment arrivé à Kevin Smith et à son nouveau Maîtres de l’Univers série animée pour Netflix.

Jason Mewes a fait ses débuts en tant que Jason « Jay » Derris dans la comédie indépendante en noir et blanc à succès Commis en 1994. Le film a lancé la carrière cinématographique de Kevin Smith, avec le réalisateur aux côtés de Jason Mewes dans le rôle de Silent Bob (de son vrai nom Robert Bluntowski), une paire de fainéants du New Jersey originaires de Leonardo et qui aiment se tenir en dehors du tristement célèbre Quick Stop, fumer de la drogue et échanger des plaisanteries, Bob n’intervenant qu’aux moments les plus cruciaux.

Jay et Silent Bob se sont avérés être la force comique hors du commun dans Clerks et sont devenus les mascottes de facto de View Askewniverse de Kevin Smith. Ils sont ensuite apparus dans le classique culte de 1995 Mallrats, où on leur a donné un rôle plus important. Le film a été considéré comme un flop pour Universal à l’époque, alors quand Kevin Smith est revenu deux ans plus tard avec À la poursuite d’Amy en 1997, ils ont été réduits à un caméo d’une scène, bien qu’ils se soient avérés assez importants pour préparer le terrain pour d’autres aventures. Le couple est revenu en tant que protagoniste secondaire dans la comédie religieuse de 1999 Dogme. Mais ce n’est qu’en 2001 qu’ils ont eu leur propre film avec Jay et Silent Bob contre-attaquent.

La comédie tumultueuse, irrévérencieuse et tordue du réalisateur Kevin Smith est arrivée ce jour-là (24 août) en 2001. Le film délicieusement scandaleux a servi de finale aux aventures de Jay et Silent Bob qui mettait en vedette une avalanche d’apparitions de célébrités, dont Ben Affleck, Will Ferrell, Chris Rock, Shannon Elizabeth, Tracy Morgan, Jason Lee, Eliza Dushku, Judd Nelson, George Carlin, Seann William Scott, Jon Stewart, et plus encore.

Quand les fainéants bien-aimés Jay (Jason Mewes) et Silent Bob (Kevin Smith) découvrent qu’un film est en train d’être tourné sur eux, ils se rendent à Hollywood pour réclamer la grosse somme d’argent qu’ils méritent. Mais quand le duo abruti apprend qu’ils ne reçoivent pas d’argent, ils se mettent à détruire le film. Jay et Silent Bob est disponible dès maintenant sur Blu-ray™ et Digital.

