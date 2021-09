Jason Kennedy et Lauren Scruggs attendent leur premier enfant après une lutte pour la fertilité

Jason Kennedy et Lauren Scruggs Kennedy attendent leur premier enfant !

L’ancien E! L’animateur de nouvelles et le blogueur lifestyle ont déclaré à People qu’ils avaient un bébé en route après une lutte de fertilité de près de cinq ans.

« C’est toujours difficile lorsqu’un médecin vous dit que vous ne pouvez pas avoir d’enfants naturellement et que vous continuez à rencontrer des complications, mais nous ne nous sommes pas assis et nous ne sommes pas endormis là-dedans », a déclaré le futur père, 39 ans, au magazine. « Nous avons vraiment eu la chance de rencontrer des médecins et des spécialistes extraordinaires. »

Le couple, qui a commencé son parcours de FIV plus tôt cette année, a ajouté que leur chemin vers la grossesse a été rempli de bosses.

« La partie la plus difficile a probablement été d’avoir quatre alarmes réglées chaque jour pendant des mois en prenant des médicaments », a déclaré Scruggs Kennedy, 32 ans, à People.

« Et une fois, Lauren a dû être transportée d’urgence aux urgences à cause d’une douleur insupportable quelques jours après le prélèvement des ovules », a ajouté Kennedy. « Ce n’est pas pour paraître cliché, mais cela nous a vraiment rapprochés encore plus parce que nous n’avons jamais vécu cela auparavant, et cela a été vraiment spécial de se soutenir mutuellement. »

Le couple a partagé sa bonne nouvelle avec ses abonnés Instagram mercredi.

À côté d’une courte vidéo de Kennedy découvrant un test de grossesse positif sur une table de chevet, il a écrit : « Mise à jour – ENCEINTE ! Ça se passe et c’est comme ça que je l’ai découvert . Vous avez été si nombreux à prier pour nous et à nous souhaiter bonne chance à ce sujet Voyage de 4 ans et demi. Notre espoir est que cette nouvelle encourage toute personne passant par la FIV ou toute lutte de fertilité. «

« Merci de votre attention et de toujours demander des mises à jour, c’est agréable d’être aimé et nous vous aimons en retour », a-t-il ajouté.

Dans la vidéo, on voit Kennedy sourire alors qu’il comprend les bonnes nouvelles du test de grossesse. Peu de temps après, lui et Scruggs Kennedy partagent une étreinte émotionnelle.

Scruggs Kennedy et Kennedy se sont mariés en 2014 et ont commencé à partager des moments francs de leur parcours de fertilité sur les réseaux sociaux au début de cette année. Presley Ann / Getty Images pour HSN

Scruggs Kennedy a partagé son propre montage vidéo sur Instagram qui a commencé par la montrer en train de subir un traitement de FIV. Viennent ensuite des images d’elle au téléphone recevant la nouvelle qu’elle est enceinte. Le clip comprenait également des images tournées dans un cabinet de médecin, où le couple apprend que leur bébé en route est en bonne santé.

Dans sa légende, Scruggs Kennedy a déclaré que le parcours de fertilité du couple avait rendu leur mariage beaucoup « plus fort et plus doux ».

« 🙌🏻 croire en la vérité que le moment choisi par Dieu est parfait pour que nous soyons parents et pour que ce bébé entre dans le monde a rendu le processus de création de bébé incroyablement enrichissant, joyeux tout en étant parfois difficile, amusant mais douloureux à certains moments + a rendu notre mariage encore plus fort et plus doux! » elle a écrit.

Scruggs Kennedy, dont les parents ont également pratiqué la FIV, a également remercié les « incroyables médecins et infirmières » qui l’ont aidée, elle et son mari, à réaliser leurs rêves de parentalité. « C’était vraiment le processus le plus spécial et le plus magique à chaque étape du chemin », a-t-elle écrit.

Elle a ajouté que le couple – et leur chien Bennie – étaient ravis d’ajouter « une autre petite pépite » à leur famille.

Kennedy et Scruggs Kennedy se sont mariés en 2014 et ont commencé à partager des moments francs de leur parcours de fertilité sur les réseaux sociaux plus tôt cette année. Dans une vidéo selfie Instagram en janvier, Kennedy a révélé que sa femme avait commencé des traitements de FIV.

Lors d’une apparition dans AUJOURD’HUI en 2018, Kennedy a déclaré à Hoda Kotb que lui et sa femme essayaient d’agrandir leur famille.

« C’est un peu difficile d’avoir un bébé, nous l’avons appris », a déclaré la personnalité de la télévision. « Pas de précipitation – quand cela arrive, cela arrive. (Mais) j’ai l’impression d’être prêt. Nous sommes prêts. »

Un an plus tard, il a partagé une mise à jour sur les progrès du couple sur Instagram.

« Au lycée, ils disaient ‘N’ayez pas de relations sexuelles car vous allez tomber enceinte’, entre autres raisons », a déclaré Kennedy. « Mais ils ne nous ont jamais dit à quel point il est difficile de tomber enceinte. Dieu bénisse, cette chose est délicate. »