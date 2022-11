Jason David Frank, connu pour être le Power Ranger vert, est décédé

célébrités

La triste nouvelle de la mort de Jason David Frank, l’un des premiers Power Rangers, qui avait également sa propre émission de téléréalité, était connue.

©GettyJason David Frank

Jason David Frank Il était un acteur bien connu depuis plusieurs générations grâce à sa participation à la série télévisée Power Rangers que tant de versions qu’il a pu sortir au fil des années où cet interprète a donné vie à tommy olivierqui dans le programme original était le Green Ranger et a ensuite pris une grande prépondérance au sein de la franchise, étant un personnage qui apparaîtra à plusieurs reprises dans les différents titres de la saga.

Aujourd’hui, nous pouvons confirmer la triste nouvelle que Jason David Frank il est mort et est son entraîneur Mike « Le Grec » Bronzoulis qui dans un post sur ses réseaux sociaux a confirmé la mort de celui qui était son grand ami dans la vraie vie. Cet artiste martial a fait remarquer que Jason était comme un frère pour lui, en plus d’assurer que la nouvelle le laissait dans un état de choc de la même manière qu’elle affectera les adeptes du Power Rangers.

Jason David Frank Il était un grand connaisseur des arts martiaux et avait son propre dojo où il avait même développé un style de combat connu sous le nom de Toso Kune Do en plus d’avoir participé à des combats de MMA. De même, il a continué à faire partie du monde de la télévision à travers une émission de téléréalité où il a partagé sa vie avec le public grâce à la série connue sous le nom Ma vie en métamorphose dans un jeu de mots qui fait allusion au titre original du Power Rangers.

Jason David Frank faisait partie d’une série mythique

Votre rôle en tant que tommy olivier non seulement l’a amené à participer à différentes séries télévisées encadrées dans l’univers de Power Rangers mais cette franchise s’est aussi fait une place au cinéma où Jason David Frank Il s’est fait passer pour son ranger à plusieurs reprises pour le plus grand plaisir des fans de l’émission originale qui s’est déroulée de 1993 à 1996. En plus d’être le Green Ranger, il était aussi le White Ranger qui était le chef de l’équipe des héros.

Ce n’est pas le premier Power Rangers original qui est malheureusement décédé depuis Thuy Trangune actrice de sang vietnamien et américain qui connaissait le Kung Fu, a été choisie à l’époque pour incarner le Yellow Ranger dans le premier volet des puissants héros et en 2001, elle a perdu la vie à la suite d’un terrible accident de voiture.

à 49 ans Jason David Frank Il dit au revoir à ses followers et laisse une famille composée de sa femme Tammie Frank, avec qui il a été marié de 2003 à ce jour mais ils traversaient actuellement une crise, en plus de leurs 4 enfants qui ont malheureusement perdu prématurément leur père et à qui nous envoyons un salut sincère de spoilers comme tous ceux qui disent adieu aujourd’hui au Green Ranger, l’un des personnages les plus paradigmatiques de toute une génération.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂