Jason Blum révèle pourquoi il n’a jamais fait de film Freddy ou Jason

Ces dernières années, les médias sociaux sont devenus le lieu où les fans peuvent répondre à leurs questions par leurs célébrités préférées, et avec James Gunn, son collègue cinéaste Jason Blum est toujours heureux de donner des réponses à certaines questions brûlantes que les fans posent via Twitter. Une question récente posée au producteur de Blumhouse lui demandait s’il « prendrait un jour » un jour Cauchemar sur Elm Street ou Vendredi 13 film, qui compte tenu de l’implication de Blumhouse dans le récent Halloween redémarrer et avec un doigt dans de nombreuses autres franchises d’horreur à venir.

Blum a répondu à la question d’une manière qui donne l’impression qu’il le ferait s’il le pouvait. Il a dit:

« J’ai essayé de faire les deux pendant des années. Impossible d’obtenir les droits.

Blumhouse a produit certains des meilleurs films d’horreur de la dernière décennie, et avec le nouveau Halloween films, ils ont réussi à gravir les échelons. Ayant participé à des franchises telles que Insidieux, La Purge et Activité paranormale, ainsi que les prochaines adaptations de Stephen King de Allume feu et Christine, et les redémarrages de Île fantastique et L’homme invisible, avoir le nom Blumhouse attaché à n’importe quel film d’horreur permet généralement aux fans de savoir à quoi s’attendre. Dans cet esprit, il n’est pas surprenant que Jason Blum veuille mettre la main sur Freddy Kruger et Jason Voorhees pour les ajouter à sa collection.

Il est peu probable que Blumhouse mette la main sur Freddy ou Jason en raison de problèmes de droits emmêlés







Bien sûr, pour tous ceux qui ont suivi les histoires des coulisses de ces deux franchises de films emblématiques, il n’est pas surprenant que Blum ait échoué à plusieurs reprises à obtenir les droits sur l’une ou l’autre propriété grâce à un problème apparemment sans fin de savoir qui possède le droits, et qui, une fois qu’ils les ont, veulent en fait faire un autre film dans l’une ou l’autre des franchises.

Freddy a donné vie à Freddy Krueger pour la première fois en 1984 grâce à la vision de Wes Craven, qui a créé un personnage si emblématique grâce à la représentation de Robert Englund qu’il est devenu très peu probable que quelqu’un d’autre puisse reprendre le rôle. Cela a été prouvé lorsqu’après huit films, un redémarrage de 2010 a plutôt bien fonctionné au box-office, mais a finalement échoué auprès des critiques et des fans de la franchise. New Line Cinema, qui s’accroche toujours aux droits, a discuté d’un deuxième redémarrage en 2015, mais rien de plus n’en est sorti.

vendredi 13 est un tout autre baril de poisson. Au départ comme anti-Halloween slasher – dans le fait qu’il était tout aussi sanglant que l’original Halloween n’était pas – en 1980, la franchise principale a engendré pas moins de 10 suites, se terminant par le Freddy contre Jason film croisé en 2003. Comme Freddy, le film a été redémarré en 2009 avant d’être entraîné dans une bataille juridique torride entre le scénariste Victor Miller et le réalisateur/producteur original Sean S. Cunningham. Cette bataille juridique a semblé toucher à sa fin l’année dernière, mais beaucoup de gens ne savent toujours pas qui possède maintenant quelle partie de la franchise et qui peut réellement aller de l’avant avec la réalisation d’un nouveau film.

Sur la base de tout cela, il est peu probable que nous voyions bientôt une nouvelle entrée dans l’une ou l’autre des franchises de la part de qui que ce soit, sans parler de Blumhouse. Cependant, il y a toujours un énorme appétit pour Freddy et Jason, ce qui a conduit Robert Englund à redevenir un personnage pour Les Goldberg Spécial Halloween ces dernières années et vendredi 13 transformé en un nouveau jeu vidéo. Comment et quand nous reverrons l’un ou l’autre est l’une de ces choses que nous ne pouvons qu’attendre et découvrir, mais il est probable que Jason Blum continuera à se brancher pour essayer de mettre la main sur les propriétés.





