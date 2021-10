Jason Blum parle de l’avenir de Michael Myers au cinéma

Après la première de « Halloween Kills » ce mois-ci, la trilogie de redémarrage actuelle devrait se terminer avec « Halloween Ends ». Cependant, cela ne veut pas dire que ce sera la dernière fois que nous verrons Michael Myers sur grand écran, selon les récentes déclarations du producteur de films Jason Blum.

Blum est connu dans l’industrie cinématographique pour être le fondateur et PDG de Blumhouse Productions, une maison de production qui, ces dernières années, a été à l’origine du développement de certaines franchises d’horreur importantes telles que « The Purge » et « Paranormal Activity », en plus d’être le responsable des récents épisodes de la saga « Halloween ».

« Halloween Ends », un film qui est encore en développement, sera chargé de donner un dénouement définitif à l’affrontement de Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) contre le dangereux tueur en série Michael Myers après quarante ans depuis la première de la franchise, bien que le film de 2018 aurait été chargé de redémarrer le canon en se présentant comme une suite directe de la livraison originale.

Avec la fin imminente de ce combat emblématique entre le bien et le mal, Blum a noté dans une conversation avec Comicbook.com que l’équipe créative de sa maison de production est très occupée à développer « Halloween Ends », mais espère que leur participation à la franchise peut être étendu au-delà de cette bande.

Cependant, au cours de la conversation, Blum a clairement indiqué qu’il n’y avait actuellement aucun plan concret pour faire un film supplémentaire sur la franchise une fois qu’ils auraient terminé le travail avec « Halloween Ends ». Au cas où cela se produirait, il y a une grande possibilité qu’il s’agisse d’un autre type de redémarrage (selon la façon dont cette trilogie se termine).

Récemment, le producteur Ryan Freiman a souligné qu’il existe encore différents médias dans lesquels la franchise « Halloween » pourrait être prolongée dans de futurs versements, faisant allusion à la possibilité d’un remake de « Season of the Witch », le troisième volet de la franchise et le seul à ne pas compter sur la présence de Michael Myers.