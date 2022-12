Jason Blum est «super excité» pour les débuts de Patrick Wilson en tant que réalisateur avec Insidious: Fear the Dark

Après avoir passé beaucoup de temps devant la caméra pour le genre horreur, l’acteur Patrick Wilson suivra pour la suite à venir Insidieux : peur du noir. La cinquième tranche du Insidieux série de films, le film est prévu pour une sortie à l’été 2023. Alors que Wilson revient pour reprendre son rôle dans la série en tant que Josh Lambert, il sert simultanément de réalisateur, faisant ses débuts en tant que réalisateur.

Dans une nouvelle interview avec THR, le producteur Jason Blum a commenté la transition de Wilson au fauteuil de réalisateur. De son point de vue, Blum ne peut s’empêcher de ressentir une grande excitation pour le film en sachant que Wilson dirige. Blum connaît Wilson en tant que cinéphile, et cela rend toujours leurs expériences de travail sur des films encore plus amusantes.

« Eh bien, nous aimons tous Patrick. J’ai fait un ou deux films avec ce type. (des rires.) Mais je suis super excité pour ce que Patrick fait avec Insidieux. L’une des choses que j’aime le plus dans le fait de travailler avec Patrick Wilson, c’est que nous ne parlons pas vraiment du film que nous faisons sur le plateau. Nous sommes fous de tous les films que nous avons aimés en grandissant, parce que Patrick et moi sommes à peu près de la même génération. Nous sommes constamment à la recherche de John Carpenter Gros problème dans la petite Chine et tous ces films. »

Le producteur explique également comment Wilson lui rappelle Leigh Whannell, un autre cinéaste dont l’expérience d’acteur l’a beaucoup aidé dans sa réalisation.

« Patrick me rappelle un peu Leigh Whannell en ce sens qu’ils ne sont pas seulement des acteurs, ils sont aussi des cinéastes. Ce sont des cinéphiles, et étant des cinéphiles, ils regardent agir du point de vue de ce que la finale sera comme le film. Et donc cela aide en fait à les informer en tant que cinéastes. Je suis donc toujours très excité quand des gens comme Leigh Whannell et Patrick Wilson veulent sauter derrière la caméra.