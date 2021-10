Jason Blum est prêt à faire plus de films d’Halloween après la fin d’Halloween

Michael Myers pourrait rester sous l’égide de Blumhouse pendant de nombreuses années à venir. A commencer par le Halloween reboot qui est sorti en salles en 2018, le Blumhouse a collaboré avec Universal Pictures sur une nouvelle trilogie de films prévue. La deuxième tranche, Halloween tue, sortira enfin ce mois-ci, à la fois en salles et sur le service de streaming Peacock.

Le troisième film, Halloween se termine, devrait conclure la saga de Laurie Strode contre Michael Myers. Dans l’état actuel des choses, il n’y a aucun accord en place pour que Jason Blum et Blumhouse passent à autre chose Halloween se termine avec plus de films dans le Halloween univers. Cela pourrait changer à l’avenir, cependant, car Blum a clairement indiqué dans une nouvelle conversation avec ComicBook.com qu’il serait « ravi » de continuer à créer de nouveaux Halloween films après Halloween se termine va et vient.

« Nous avons fait un arrangement pour trois films. Nous avons eu un mariage de trois films avec Michael Myers. J’adorerais le prolonger. Si Malek [Akkad] nous aimerions, j’aimerais le prolonger, mais nous sommes très occupés à faire en sorte que le troisième film soit spectaculaire parce que c’est notre travail immédiat et s’il va au-delà, je serais ravi. Mais il n’est actuellement pas prévu que nous soyons impliqués après ce troisième film. »

Il semble plus probable qu’improbable que Laurie Strode de Jamie Lee Curtis verra son histoire se terminer au plus tard le Halloween se termine. Curtis elle-même a même suggéré que ce film serait la fin de son temps dans la série. L’un des producteurs de nouveaux films, Ryan Freimann, a également déclaré à ComicBook.com que tout futur versement potentiel devra dépasser la saga Laurie Strode pour explorer un nouveau territoire dans le Halloween la franchise.

« Je pense qu’il existe d’autres moyens et d’autres moyens d’explorer cette franchise. Je ne dirais pas nécessairement … Je veux dire, il y a toujours un intérêt à explorer Saison de la sorcière de nouveau. Est-ce quelque chose que nous courrions pour faire? Je ne sais pas. Nous nous sommes concentrés sur les retards COVID, sur la façon de faire Halloween Ends et de le filmer, les protocoles COVID à ce sujet, toutes ces choses, qui en découlent. Cela a été notre objectif … Mais je pense que ce serait quelque chose, où nous explorons d’autres domaines, en dehors de l’univers d’Halloween. Je pense qu’après autant de films aussi, nous devons chercher d’autres endroits, juste pour être un peu plus créatifs, n’est-ce pas ? »

Il est intéressant de noter que Freimann note Halloween III: Season of the Witch comme un titre que certains fans souhaitent voir revisité. Nous ne devrions probablement pas parier sur celui-là, car Jason Blum a carrément déclaré qu’il n’avait aucun intérêt à redémarrer ce film. Il semble plus probable que Michael Myers soit de retour d’une manière ou d’une autre dans une autre suite après Halloween se termine, qu’il s’agisse de redémarrer l’histoire à partir de zéro ou de suivre de nouveaux protagonistes. Après tout, n’oublions pas combien de dédain Halloween III causé au moment de sa sortie en allant dans une autre direction de manière créative.

Pour sa sortie jour et date, Halloween tue sortira en salles et sur Peacock le 15 octobre. Cette nouvelle nous vient de ComicBook.com.

Sujets: Halloween se termine, Halloween Kills, Halloween