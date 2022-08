Jason Blum dit que la production de Tooth Fairy était « très politique »

Blumhouse a prospéré en publiant des films très réussis réalisés avec des budgets limités, et une grande partie de la façon dont cela a été engendré par le producteur Jason Blumle temps passé à travailler sur la comédie de 2010 La petite souris. Mettant en vedette Dwayne « The Rock » Johnson en tant que collectionneur de dents titulaire, le film a été produit avec un budget beaucoup plus élevé que la plupart des films réalisés avec Blum à bord. Cela a donné à Blum la chance de travailler sur un long métrage à gros budget, et comme expliqué dans une nouvelle interview de Variety, ce n’était pas du tout ce à quoi il s’attendait.

« Ce n’était pas ce que je pensais que ça allait être. Je pensais que ça allait être amusant. Au lieu de cela, c’était très politique, avec 25 personnes décidant à quoi devait ressembler le costume de la fée des dents. Quand il est sorti, Paranormal Activity est sorti aussi et c’était le meilleur des deux mondes : un film réalisé indépendamment et sorti par un studio. C’était le début de l’entreprise.

Comme le suggère Blum, Blumhouse avait rencontré un certain succès avec le Activité paranormale franchise commençant par le versement original qui avait été réalisé avec un très petit budget et a produit d’énormes retours au box-office. En 2010, la même année que La petite sourisla sortie, Activité paranormale 2 est arrivé à un succès similaire à l’original. Avec un budget d’environ 3 millions de dollars, le long métrage avait rapporté plus de 177 millions de dollars au box-office. Cela a changé à jamais la stratégie de Blumhouse consistant à se concentrer sur des histoires captivantes pouvant être racontées par des cinéastes talentueux aux budgets limités.

Cela dit, il ferait une exception pour le bon cinéaste, comme quelqu’un qui avait un palmarès établi avec des longs métrages précédents produits par Blum. Cela inclurait Jordan Peele, car Blum a été producteur des films à succès de Peele Sortez et Nous. Blum n’était pas impliqué dans le dernier film de Peele, Nan, qui était un peu plus cher à réaliser que votre film typique de Blumhouse avec un budget de 68 millions de dollars. Mais même avec un gros budget, Blum dit qu’il aurait produit Nan si Peele n’avait pas voulu le faire de façon indépendante.

« Il ne voulait pas que je le produise. J’aurais! Il voulait le faire tout seul, ce qui est OK »

Jason Blum comprend que Batgirl se fait hacher

Jason Blum a également abordé la nouvelle selon laquelle Fille chauve-souris avait été supprimé par Warner Bros. Discovery même après la fin du tournage. Le producteur dit que c’est le résultat d’une nouvelle direction essayant de renommer le DCEU et que Fille chauve-souris ne devait pas correspondre à leur vision. Blum note à quel point c’est la différence entre ces productions à gros budget et les films à petit budget réalisés à Blumhouse, où les réalisateurs « échangent de gros budgets contre le contrôle ».





« Nous avons emprunté le système de l’auteur français et l’avons appliqué à un cinéma très commercial. Nous leur donnons plus de contrôle qu’ils n’en ont généralement à Hollywood, mais ils doivent aussi nous donner quelque chose : un engagement à faire des films à peu de frais. Le fonctionnement du tournage en studio est corrélé au budget, plus le film est cher, plus le réalisateur passe de temps à élaborer des stratégies sur la manière dont il va s’en sortir. Sur un film de 200 millions de dollars, le réalisateur consacre 80 % de son temps à la politique et 20 % à la réalisation du film. Sur notre film de 4 millions de dollars, 100% du temps est consacré à la réalisation d’un bon film.

Le dernier film produit par Blumhouse, le film d’horreur Ils/Elles, vient de faire sa première en streaming sur Peacock ce week-end. Blumhouse revient au cinéma cet automne avec la sortie de Halloween se termine en octobre.