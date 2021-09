Jarvis Cocker annonce une nouvelle collaboration avec Wes Anderson

L’arrivée dans les salles de « The French Dispatch », la plus récente production du cinéaste américain Wes Anderson, est devenue l’un des événements cinématographiques les plus attendus de l’année, surtout après les désagréments rencontrés par le film sur son chemin vers le public en raison à la pandémie.

Avec une date de sortie prévue le 22 octobre, Anderson s’est de nouveau tourné vers son collaborateur habituel, Alexandre Desplat, pour la création de sa bande originale. Cependant, le film est sur le point de recevoir un nouvel accompagnateur musical de certains des musiciens de rock les plus importants du Royaume-Uni.

Jarvis Cocker, connu pour son travail dans l’emblématique groupe britpop « Pulp », a collaboré étroitement avec Wes Anderson pour créer un LP de musique pop française, qui est thématiquement lié à l’intrigue de « The French Dispatch ». Ce nouveau matériel comprendra également une reprise de « Aline », une chanson composée par le chanteur Christophe, qui l’a enregistrée en 1965.

Les chansons qui font partie des « Chansons d’Ennui Tip-Top » ont été soigneusement choisies par Cocker et Anderson, en sélectionnant des thèmes emblématiques de la musique française sortis à l’époque où se déroule l’histoire de la bande, interprétés par l’artiste et son groupe JARV IS… Le LP et la bande originale de la cassette sont maintenant disponibles en pré-commande.

Après sa première au Festival de Cannes en juillet dernier, Wes Anderson et le casting de « The French Dispatch » ont reçu une standing ovation pendant neuf minutes. Son histoire a été décrite par les critiques comme « une lettre d’amour aux journalistes et à leur travail ».

Wes Anderson a construit une anthologie d’histoires qui tournent autour des bureaux d’un journal américain situé dans une ville française fictive au milieu du 20e siècle. Le film présente un large éventail de stars, dont Bill Murray (contributeur régulier d’Anderson), Adrien Brody, Timothée Chalamet, Tilda Swinton et Elisabeth Moss.