Jargon COVID-19: Variante, souche et mutation du SRAS-CoV-2 signifient toutes des choses différentes

Avec « Mme Rona », mieux connue sous le nom de coronavirus, célébrant son premier anniversaire depuis qu’elle est entrée dans nos vies, des termes tels que pandémie, EPI, anticorps, antigènes, etc. sont devenus de plus en plus demandés et populaires, faisant désormais partie de notre vocabulaire quotidien. . Bon nombre d’entre nous comprennent peut-être maintenant le processus complexe de développement d’un vaccin, les essais cliniques qu’il subit et les approbations réglementaires dont il aurait besoin avant son déploiement. Nous avons vécu et nous avons appris.

Avec le virus SARS-CoV-2 qui «mute» rapidement, de nouvelles «variantes» du virus sont apparues dans de nombreuses régions du monde. Dans l’ère pré-COVID-19, nous aurions pu utiliser cette nouvelle tranche d’informations pour impressionner les amis ou la famille lors d’un dîner ou d’un cocktail. Mais soyons honnêtes, les variantes mêmes en question ne laisseront probablement pas cela se produire de si tôt.

Passons ensuite en revue et comprenons les bases …

Qu’est-ce qu’un virus?

Avant la pandémie COVID-19, on avait vaguement entendu parler de virus causant des maladies comme Ebola en Guinée et au Congo, la grippe porcine ou la grippe aviaire en France et en Russie, le sida, etc. Nous savons maintenant que le virus SRAS-CoV-2 cause le COVID -19 maladie.

Selon un rapport de Américain scientifique, la communauté scientifique a débattu pendant de nombreuses années de la définition d’un virus; d’abord comme un poison, puis une forme de vie et ensuite un produit chimique biologique.

Aujourd’hui, les virus sont considérés comme se situant quelque part entre un être vivant et un non-vivant.

UNE virus est constitué d’un noyau de matériel génétique (ADN ou ARN) entouré d’une couche protectrice de protéines. Ils peuvent s’accrocher aux cellules hôtes et utiliser la machinerie de la cellule hôte pour multiplier son matériel génétique. Une fois ce processus de réplication terminé, le virus quitte l’hôte en bourgeonnant ou en éclatant hors de la cellule, la détruisant dans le processus.

Les virus ne peuvent pas se répliquer d’eux-mêmes, mais une fois qu’ils se fixent à une cellule hôte, ils peuvent prospérer et affecter le comportement de la cellule hôte d’une manière qui endommage l’hôte et profite au virus.

Qu’est-ce qu’une souche?

Une souche, selon un rapport dans La conversation, est une variante qui est construite différemment, présente des propriétés physiques distinctes et se comporte différemment de son virus parent. Ces différences de comportement peuvent être subtiles ou évidentes.

Les coronavirus, comme le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2), sont parsemés de « pics » de protéines qui se fixent aux récepteurs sur les cellules de leurs victimes. Le SRAS-CoV-2 fait maintenant partie d’une poignée d’autres souches bien connues de la famille des coronavirus, y compris le virus du SRAS et du MERS.

Les experts pensent que le terme souche est souvent mal utilisé.

« Il existe une souche de coronavirus. C’est le SRAS-CoV-2. C’est la souche unique, et il existe des variantes de cette souche, » L’indépendant a cité le professeur Tom Connor de la School of Biosciences de l’Université de Cardiff.

Qu’est-ce qu’une mutation?

Un virus est composé d’une séquence d’ADN ou d’ARN, qui sont essentiellement une chaîne de lettres nucléotidiques codant pour les gènes de tous les êtres vivants. Tout changement dans ces lettres est appelé une mutation et se produit lorsqu’une séquence virale se réplique. Les mutations se produisent de manière très aléatoire dans un virus – un fait qui pourrait fonctionner pour ou contre nous dans un scénario de pandémie. Une mutation peut être bénéfique pour le virus et le rendre plus fort, ou elle peut être nocive et réduire sa virulence.

Le SRAS-COV-2, contrairement au virus de la grippe, possède une protéine connue sous le nom d’enzyme de relecture. L’enzyme est similaire à ce qu’un éditeur de copie fait dans un journal, c’est-à-dire pour vérifier les erreurs d’orthographe sur une page. Cette enzyme effectuera des corrections en fonction de la séquence du virus d’origine. Donc, s’il y avait des changements qui ont eu lieu en raison d’une mutation aléatoire, il essaiera de les corriger.

Tout comme un éditeur de copie humaine, parfois une mutation passera l’enzyme de relecture et restera. Au fur et à mesure que la particule virale mutante se réplique, tout son génome, y compris le site de la mutation, est dupliqué et transmis par les générations futures du virus.

Alors, comment savoir si le virus a muté? C’est là qu’intervient un virologue. Les virologues ont travaillé sans relâche pour séquencer toutes les variantes qui infectent les gens. Le virus original, trouvé à Wuhan, est utilisé pour se comparer aux variantes de coronavirus en mutation.

Qu’est-ce qu’une variante?

En termes simples, « une variante est une version du virus qui a accumulé suffisamment de mutations pour représenter une branche distincte de l’arbre généalogique », dit spécialiste des maladies infectieuses, le Dr Amesh Adalja, chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security.

Chaque mutation et souche d’un virus est une variante, mais chaque variante n’est pas une souche.

La plupart des variantes ne sont pas préoccupantes. En effet, les mutations n’ont apporté aucun changement radical au virus en question. Cependant, lorsqu’un groupe de mutations se produit, cela peut parfois affecter la façon dont le virus se comporte, se propage ou infecte les gens. C’est à ce moment qu’une variante devient une «variante préoccupante». Les nouvelles variantes qui se répandent dans certaines régions du Royaume-Uni, d’Afrique et du Brésil en sont un exemple classique.

Les scientifiques surveillent de près les variantes du SRAS-CoV-2 afin de comprendre comment les modifications génétiques du virus pourraient avoir un impact sur son infectiosité (et donc, sa propagation), la gravité de la maladie, le traitement et l’efficacité des vaccins disponibles, dit Dr Thomas Russo, professeur et chef des maladies infectieuses à l’Université de Buffalo à New York.

Quelles sont les nouvelles variantes en circulation?

Une variante du SRAS-CoV-2 connue sous le nom de B.1.1.7 s’est répandue dans tout le Royaume-Uni depuis décembre 2020 et des cas se multiplient maintenant dans le monde entier. Les scientifiques ont trouvé des preuves que cette variante présente un risque accru de décès par rapport aux autres variantes.

En Afrique du Sud, une autre variante du SRAS-CoV-2 connue sous le nom de B.1.351 est apparue. Il présente quelques similitudes avec la variante britannique et peut également réinfecter les personnes qui se sont rétablies d’autres variantes de COVID-10. Il existe également des preuves que le vaccin AstraZeneca et Moderna n’est pas aussi efficace contre cette variante.

Une variante connue sous le nom de P.1 est apparue au Brésil et a été découverte pour la première fois chez l’homme en voyageant du pays sud-américain au Japon. Certaines preuves suggèrent que cette variante peut affecter la façon dont les anticorps réagissent avec le virus. La mutation du variant P.1 empêche les anticorps de reconnaître et de neutraliser le virus.

Selon le CDC, ces trois variantes partagent une mutation spécifique appelée D614G qui lui permet de se propager plus rapidement.

Avec de nouvelles variantes qui émergent constamment, il est important que nous soyons au top de notre jeu de séquençage du génome. En faisant cela, nous pourrons trouver de nouvelles variantes préoccupantes pour la santé publique (car elles pourraient être plus infectieuses, causer une maladie plus grave, développer un vaccin ou une résistance immunitaire) et nous pourrons prendre de l’avance. Cependant, ignorer ces nouvelles mutations émergentes ne les fera pas disparaître et peut nous être préjudiciable à long terme.

