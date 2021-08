Jared Padalecki revient sur sa réaction surnaturelle de préquelle

La chute apparente de Sam et Dean Winchester (alias Jared Padalecki et Jensen Ackles) de cet été a été un coup dur pour les fans du mastodonte CW Surnaturel. Lorsque nous avons entendu parler d’une préquelle, nous avons tous poussé un soupir de soulagement que l’histoire se poursuive au-delà de ses 15 ans, continuant à nous apporter la saga épique de la famille Winchester et des amis nous protégeant de ce qui se passe dans la nuit (Grab le sel !), et le lien fraternel qui ne pouvait être rompu par le diable ou par Dieu. Quelques instants après que Jensen Ackles a annoncé le nouveau projet, Padalecki a clairement indiqué que c’était la première fois qu’il entendait parler du projet, et a été blessé de l’avoir entendu via les réseaux sociaux.

Jared Padelecki a pris le temps de s’asseoir avec le NYT pour clarifier sa réaction initiale et les allers-retours en ligne qui ont suivi. « C’était juste une de ces choses qui, parce que c’était en ligne, et les gens pensaient que j’en faisais partie, je voulais vraiment juste dire: » Hé, je ne vous cache rien. savoir à ce sujet' », a-t-il déclaré.

« Je devrais être assez vieux pour savoir mieux que de publier quelque chose et m’attendre à ce que les gens comprennent », a-t-il admis. « C’est difficile de tweeter un ton spécifique. Si vous l’écrivez en ligne, c’est comme : ‘Oh, il ne sait pas ! Ils vont s’entretuer ! C’est la fin du monde !’ Et je me dis « Non, non, non. » (des rires.) J’essaie d’éviter autant que possible les réseaux sociaux à cause de cela. »

Jared Padalecki a tweeté plus tard expliquant que nos frères bien-aimés s’étaient réconciliés en disant: « @JensenAckles et moi avons eu une bonne conversation, comme nous le faisons souvent, et les choses vont bien. Le spectacle est au début du processus avec des kilomètres à parcourir. Nous avons beaucoup voyagé de routes ensemble, et parfois ces foutues routes ont des bosses. Les bosses ne nous arrêtent pas. Une fois frères, toujours frères.#spnfamily

Il a dit qu’Ackles avait expliqué: « » Mec, ce n’est pas encore compris. Ce n’est même pas encore écrit.

« Il sait et je sais combien Surnaturel signifie pour nous deux, et ce n’était pas un secret qu’il essayait de garder, nécessairement. C’était juste quelque chose qu’il ne sentait pas encore vraiment exister. Mais il a dit : « Hé, je te dirai ce qui se passe. » dit Padalecki.

Le 24 juin, Ackles a partagé un lien vers une histoire annonçant Les Winchester avait reçu un engagement de script, avec Ackles et sa femme, ancienne Surnaturel l’actrice et partenaire de production Daneel Ackles devrait développer la série. Le spectacle suivra John et Mary, les parents du Surnaturel duo de chasseurs de démons Sam et Dean, interprétés respectivement par Padalecki et Ackles.

Surnaturel créateur et ancien showrunner Erick Kripke a également sonné sur les nouvelles sur Twitter dans un tweet supprimé depuis. « Quand @JensenAckles m’a raconté cette histoire pour la première fois, j’ai adoré. Lui & @DanneelHarris & @rthompson1138 sont les personnes parfaites pour la faire. (L’autre personne parfaite est trop occupée par Texas Rangers.) Merci d’avoir porté le flambeau, les gars, allez botte-le dans le cul. Fier de toi », a écrit Kripke.

Padalecki a tweeté plus tard dans la journée : « Mec. Heureux pour toi. J’aurais aimé en entendre parler autrement que sur Twitter. Je suis ravi de regarder, mais je suis déçu que Sam Winchester n’ait aucune implication. » Après que des milliers de fans aient déclaré leur incrédulité, Padalecki a continué : « Non. Ce n’est pas le cas. C’est la première fois que j’en entends parler. Je suis dégoûté. »

Il avait également quelques mots de choix à dire dans un tweet supprimé depuis à Surnaturel co-producteur exécutif et scénariste de spin-off prequel Robbie Thompson d’avoir été exclu de la préquelle. « Et tu brute? Wow. Quelle chose vraiment horrible vous avez faite », lit-on. « #Bravo lâche. »

A la fin de l’interview, Padalecki veut confirmer pour tous : « J’aime profondément Jensen. C’est mon frère – il l’a été pendant de nombreuses années, et il le sera toujours, quoi qu’il arrive », a déclaré Padalecki. « Il a passé plus de temps avec moi devant la caméra que quiconque ne le fera probablement jamais, alors il connaît mieux mes forces et mes faiblesses que moi, et vice versa. »

Je sais que nous sommes tous à moitié apaisés de savoir qu’une tentative a été faite pour réparer la relation hors écran. Pour les fans de Surnaturel, la décision de Jensen Ackles de créer un Surnaturel spin-off où Jared Padalecki n’était même pas au courant, ne s’est pas bien assis. En fait, c’était l’antithèse de tout le message de l’émission. Nous savons tous que ce n’est qu’une émission de télévision, mais il y avait une raison pour laquelle elle est restée à l’antenne pendant 15 saisons. Nous aimions nos frères qui iraient littéralement en enfer l’un pour l’autre.

