Jared Padalecki est «vidé» de découvrir la préquelle surnaturelle via Twitter

L’annonce surprise d’une série prequel de Supernatural avec Jensen Ackles a pris d’assaut Internet jeudi. Mais il semble que l’acteur Jared Padalecki, qui a joué Sam Winchester dans la série, l’ait découvert sur Twitter, tout comme nous, et est « vidé » de ne pas en avoir été informé au préalable.

La nouvelle série intitulée Les Winchester, se concentre sur les jeunes années des parents de Sam et Dean sortiraient bien, avec Ackles mettant en vedette et produisant avec sa femme et son collègue Surnaturel la star Danneel Ackles. Lorsque la nouvelle a éclaté, il est vite devenu évident que même si la série serait racontée par Dean Winchester d’Ackles, il n’y aurait aucune implication pour Jared Padalecki quand il a répondu au tweet original d’Ackles partageant la nouvelle de la poursuite de la Surnaturel saga. « Mec », a-t-il écrit. « Heureux pour vous. J’aurais aimé en entendre parler autrement que sur Twitter. Je suis ravi de regarder, mais je suis déçu que Sam Winchester n’ait aucune implication. »

Mec. Content pour toi.

J’aurais aimé en entendre parler autrement que sur Twitter.

Je suis ravi de regarder, mais je suis déçu que Sam Winchester n’ait aucune implication. https://t.co/bAcEvFKM7p – Jared Padalecki (@jarpad) 25 juin 2021

Alors que certains pensaient au départ que l’acteur ne faisait que plaisanter, il a enchaîné avec un autre tweet pour confirmer sa déclaration précédente. Il a répondu : « Non. Ce n’est pas le cas. C’est la première fois que j’en entends parler. Je suis dégoûté » lorsqu’on lui a demandé si son commentaire était une mauvaise blague. Un autre fan a déclaré qu’ils pensaient qu’il pouvait plaisanter, soulignant que Deadline avait noté « Si Les Winchester va de l’avant, The CW aura les deux stars de Surnaturel retour au bercail ; Padalecki est star/producteur exécutif de Marcheur, qui se dirige vers une deuxième saison. » Cependant, il a été rapidement souligné que la déclaration suggérait que les deux acteurs seraient de retour pour travailler sur des émissions CW, mais pas nécessairement la même.

Non.

Ce n’est pas.

C’est la première fois que j’en entends parler.

Je suis vidé. https://t.co/1i8eC8YAdV – Jared Padalecki (@jarpad) 25 juin 2021

Les gars, il pourrait plaisanter, l’article dit que si cw va de l’avant, les deux stars de Supernatural seront dans le giron et ils disent comment Jared est dans The Walker. A moins que j’aie mal compris ??? pic.twitter.com/TytDPW9XSd — Petite fille. (@real_babygirl98) 25 juin 2021

Un autre utilisateur a de nouveau affirmé que la réaction n’était qu’une blague, citant un extrait d’un panel de convention en mars lorsque le couple semblait discuter de la série. Cependant, il semble que s’il y avait une idée pour que le programme soit fait, rien n’a été confirmé à l’époque et semble avoir depuis reçu le feu vert sans que Padalecki soit informé ou impliqué dans son développement. Si quoi que ce soit, le clip ne fait que prouver qu’il croyait à l’époque le cas échéant Surnaturel spin-off a eu lieu, qu’il aurait une sorte d’implication. Être apparemment écarté de la photo comme il l’a fait semble être un mauvais moyen pour son Surnaturel voyage soit terminé.

c’est une blague vous tous… si vous regardez de la 24e à la 26e minute de leur panel de convention en mars, ils en parlent tous les deux https://t.co/lksgN96Anv — mat | Chèque ???? (@mymattyblues) 25 juin 2021

La description de la série se lit comme suit : « » Avant Sam et Dean, il y avait John et Mary. Raconté du point de vue du narrateur Dean Winchester (Jensen Ackles), Les Winchester est l’histoire d’amour épique et inédite de la façon dont John a rencontré Mary et de la façon dont ils ont tout mis en jeu pour non seulement sauver leur amour, mais le monde entier. »

Dans un communiqué, Ackles a déclaré : « Après Surnaturel terminé sa 15e saison, nous savions que ce n’était pas fini. Parce que comme on dit dans la série, « rien ne se termine jamais vraiment, n’est-ce pas ? Lorsque Danneel et moi avons formé Chaos Machine Productions, nous savions que la première histoire que nous voulions raconter était l’histoire de John et Mary Winchester, ou plutôt l’histoire d’origine surnaturelle. J’ai toujours eu l’impression que mon personnage, Dean, aurait voulu en savoir plus sur la relation de ses parents et sur son origine. J’aime donc l’idée qu’il nous emmène dans ce voyage. »

La série, si elle fonctionne, pourrait être le premier spin-off réussi de Surnaturel, après Surnaturel : Lignées et Sœurs rebelles entre autres n’y sont pas parvenus, mais ce ne serait pas une grande consolation pour Padalecki dans ce qui semble presque être une trahison de la part de son ancien collègue… ou est-ce vraiment juste une blague ?

On dirait que ce spectacle bénéficierait d’un personnage d’ange dans un trench qui voyage dans le temps. Je dis juste… https://t.co/gb8oxBQZiM – Misha Collins (@mishacollins) 25 juin 2021

Sujets : Surnaturel, Les Winchesters