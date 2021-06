Jared Padalecki de Supernatural « éviscéré » après ne pas avoir été informé de la nouvelle série préquelle de Jensen Ackles

Jensen et Danneel Ackles développent une préquelle surnaturelle appelée The Winchesters, sur les parents de Dean et Sam, John et Mary.

Un nouveau Surnaturel La série prequel est officiellement en préparation grâce à Jensen Ackles, mais il semble que sa co-star Jared Padalecki n’en ait aucune idée.

Deadline rapporte que Jensen Ackles et sa femme, l’actrice Danneel Ackles, développent actuellement un nouveau Surnaturel prequel appelé Les Winchester, il s’agira des parents de Sam et Dean Winchester, John et Mary. Jensen devrait également reprendre son rôle de Dean Winchester, qui sera le narrateur de la nouvelle émission.

Après que la nouvelle a été partagée sur les réseaux sociaux, les fans ont réagi par milliers. Certains étaient là pour ça, d’autres étaient sceptiques et il y avait aussi une personne qui était carrément confuse : Jared Padalecki.

Apparemment, selon Jared, il n’avait pas été informé de l’émission et venait juste de découvrir qu’elle était développée par Ackles lorsque la nouvelle a éclaté sur Twitter.

Après la nouvelle, il a publié quelques tweets exprimant ses sentiments à ce sujet – mais les fans ne savent pas trop s’il plaisante ou non.

Jared Padalecki ne fera apparemment pas partie de la série préquelle de Supernatural Les Winchesters. Photo : Jon Kopaloff/Getty Images, The CW

En tant que l’un des membres centraux de la Surnaturel famille et l’un des frères Winchester, vous vous attendriez probablement à ce que Jared Padalecki soit au courant d’un éventuel spin-off de la série de 15 saisons. Apparemment non, si l’on se fie aux tweets de Jared.

En retweetant le tweet de Jensen, Jared a écrit : « Mec. Content pour toi. J’aurais aimé en entendre parler autrement que sur Twitter. Je suis ravi de regarder, mais je suis déçu que Sam Winchester n’ait aucune implication. »

Jared a également répondu à un fan après que beaucoup ont commencé à spéculer que le tweet de Jared pouvait être du sarcasme ou une « mauvaise blague ». Il a écrit : « Non. Ce n’est pas le cas. C’est la première fois que j’en entends parler. Je suis dégoûté. »

Mec. Content pour toi.

J’aurais aimé en entendre parler autrement que sur Twitter.

Je suis ravi de regarder, mais je suis déçu que Sam Winchester n’ait aucune implication. https://t.co/bAcEvFKM7p – Jared Padalecki (@jarpad) 25 juin 2021

Misha Collins a également cité le tweet de Jensen sur Twitter et a écrit: « On dirait que cette émission bénéficierait d’un personnage d’ange dans un trench qui voyage dans le temps. Je dis juste… »

On ne sait pas si Castiel de Misha sera impliqué dans la série.

Dans une déclaration à Deadline à propos de la nouvelle série dérivée, Ackles a déclaré: « Après Surnaturel terminé sa 15e saison, nous savions que ce n’était pas fini. Parce que comme on dit dans la série, ‘rien ne se termine jamais vraiment, n’est-ce pas ?' »

« Quand Danneel et moi avons formé Chaos Machine Productions, nous savions que la première histoire que nous voulions raconter était l’histoire de John et Mary Winchester, ou plutôt la Surnaturel histoire d’origine. J’ai toujours eu l’impression que mon personnage, Dean, aurait voulu en savoir plus sur la relation de ses parents et sur son origine. J’aime donc l’idée qu’il nous emmène dans ce voyage. »

Alors voilà : un nouveau Surnaturel série dérivée, avec Dean mais apparemment pas de Sam ?

