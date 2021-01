Jared Leto veut reprendre son rôle dans « Blade Runner 2049 »

L’univers de « Coureur de lame», Malgré sa présence constante dans la culture populaire, elle reste encore inexplorée. Denis Villeneuve aurait réussi à offrir au public en 2017 une expérience audiovisuelle qui puise directement dans le film original, mais parvient à entrer dans une histoire avec de nouveaux personnages, offrant des possibilités pour une franchise solide.

Dans ses presque trois heures de durée, des éléments sont présentés qui pourraient facilement être repris dans des spin-offs ou des suites directes à la production. Bien qu’il n’y ait pas de plans concrets pour une troisième tranche malgré les souhaits de Villeneuve En reprenant cet univers, l’un de ses acteurs est prêt à répéter son rôle à l’écran.

Acteur et chanteur Jared Leto, connu pour ses méthodes excentriques d’immersion dans ses personnages, aurait donné vie à Niander Wallace, principal antagoniste de l’histoire, dans « 2049 » et sa préquelle, le court métrage « Blade Runner 2036: Nexus Dawn». Leto faisait partie d’une conversation sur le podcast « Les prises de Jake», Exprimant sa volonté de revenir au personnage.

« Avec chaque personnage que je joue, je ne sais pas si c’est parce que je travaille si étroitement et que je peux creuser très profondément et que j’y consacre beaucoup de temps et d’énergie, mais quand j’en ai fini avec eux, je finis mes rôles, ils me manquent un peu », soulignait-il.

D’accord avec Leto, souhaitez-vous revenir à Wallace dans une sorte de préquelle, tout comme un Albert Sparma, caractère de « Les petites choses « . «Je pense que ce serait incroyable de voir dans un autre film, ou préquelle ou quelque chose comme ça. Vous faites tout ce travail et ensuite vous terminez, alors ce serait bien de revoir les choses. «

Lors de la première du film, Villeneuve Il prétendrait être un grand fan de science-fiction, commentant aux médias qu’il avait encore deux idées qu’il aimerait mener pour élargir cet univers.

Leto a récemment agi dans « Les petites choses», Qui sortira en salles en même temps que HBO Max. La bande raconte l’histoire d’un sous-commissaire qui a été envoyé à Les anges sur une simple mission de collecte de preuves, se laisser prendre à la recherche d’un dangereux tueur en série.