Jared Leto veut que Ben Affleck continue de jouer à Batman

Bandes dessinées à courant continu

La personne chargée de donner vie au Joker dans l’univers étendu de DC a exprimé son désir que Ben Affleck revienne en tant que Batman.

Cinéma © IMDbJared Leto dans le rôle du Joker.

Jared Leto joué le Joker pour la première fois en Escouade Suicide, le film de David Ayer qui n’a pas eu le meilleur accueil des fans. Cependant, il est question d’un « coupe du réalisateur« De ce film avec plus de minutes du Clown Prince of Crime et un climat totalement différent de ce que nous avons vu au cinéma. Le fandom veut voir Leto revenir en tant que méchant préféré de Gotham.

Et ce désir a pris de la force après avoir vu Batman et le Joker échanger des mots dans un dialogue célébré lors des événements de Ligue de justice de Zack Snyder. Dans ce cas, les personnages sont dans un futur apocalyptique où Superman s’est rendu à Darkseid et les rivaux éternels doivent unir leurs forces. Pourtant, la trêve commence mal… Joker lui rappelle Homme chauve-souris comment il a tué Robin. Épingle de sûreté!

Jared Leto apporte tout son soutien à Ben Affleck

Maintenant, il semble que Jared Leto poser comme condition Warner mais oui ils veulent l’avoir à nouveau comme Joker, ils doivent garder Ben affleck Quoi Homme chauve-souris et les personnages devront avoir la confrontation attendue que nous voulons tous voir sur grand écran. Un soutien important du talentueux comédien à son collègue qui brille également dans tous les rôles qu’il choisit.

La vérité est que le DC Univers étendu est truffé de rumeurs ! Beaucoup disent que le nouveau film de Le flash, réalisé par l’Argentin Andy Muschietti, servira de redémarrage pour la marque et ses propriétés. La capacité du couloir écarlate à traverser le multivers sera la clé. Attentif! Ben affleck ça fait partie de ce film comme Homme chauve-souris près de Michael Keaton, qui donnera vie à la chauve-souris des années 80. Un projet ambitieux !

Jared Leto veut reprendre le rôle de Joker qui brille dans chaque projet qui en fait partie. Ils se rendent compte que la qualité César Romero dans Batman 66, Jack Nicholson dans Batman 89, Heath Ledger dans The Dark Knight, Mark Hamill dans Batman : The Animated Series, Joaquin Phoenix dans le film Joker et Cameron Monaghan dans la série Gotham. L’héritage important du méchant le plus influent du monde de la bande dessinée.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂