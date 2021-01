Jared Leto soutient Suicide Squad Ayer Cut et reviendrait pour Joker Reshoots si on le lui demandait

Maintenant que le « Snyder Cut » de Ligue de justice se prépare enfin à sortir, les fans de DCEU se sont concentrés sur la demande de justice pour un autre film qui, selon eux, a souffert injustement en raison de l’ingérence en studio, le long métrage 2016 du cinéaste David Ayer Suicide Squad. Au milieu des appels à WarneMedia pour publier le « Ayer Cut » de Suicide Squad, Jared Leto, qui a joué le rôle de Joker dans le film, a déclaré à Variety qu’il aimerait également voir à quoi aurait ressemblé la vision originale d’Ayer pour le projet.

« J’adorerais pour [David Ayer] pour pouvoir travailler dessus et faire le film de ses rêves. C’est toujours difficile de faire ces films parce que c’est une telle cocotte-minute. Il y a tellement de décisions qui doivent être prises en peu de temps. Mon chapeau aux réalisateurs, aux producteurs et aux studios. Ce n’est pas facile. Vous ne commencez jamais avec quelque chose de parfait. C’est une course pour essayer de le rendre aussi bon que possible en peu de temps. Et avoir un autre swing aux choses? Je suis sûr que nous pouvons tous utiliser cela. «

Plus que tout autre personnage, c’était au tour de Leto en tant que Joker qui était devenu le principal argument de vente de Suicide Squad dans les mois précédant sa sortie. Malheureusement, le film a reçu une avalanche de critiques négatives à sa sortie, et le Joker de Leto a dû supporter le plus gros de la moquerie. Ayer lui-même a parlé de la question, tweetant que, « Jared a été assez maltraité pendant cela. Personne n’a vu sa performance. Elle a été arrachée du film. »

Ce qui a rendu la position de Leto sur le Joker particulièrement controversée, ce sont les histoires étranges de méthode extrême dans lesquelles l’acteur se serait livré pour devenir le prince clown du crime, de l’envoi de boîtes de préservatifs à ses co-stars au cadeau de Margot Robbie, qui jouait son amour Harley, un rat vivant. Ce n’était pas la première fois que Leto utilisait une méthode agissant en jouant un rôle, et selon l’acteur, ses raisons de le faire sont purement au service de son travail d’interprète.

« J’apprécie le terme [method acting], Je pense que c’est un peu trouble, la définition. Et ça, ça pourrait aussi être vraiment prétentieux. Je pensais que c’était mon travail de me présenter et de faire le meilleur travail possible. C’est mon travail de me présenter, de faire tout ce que je peux, d’être trop préparé. Et pour livrer. C’est aussi mon travail de me présenter et, vous savez, d’être un plaisir de travailler avec. Et, et, et, et être collaboratif et avoir une bonne expérience sur le plateau. «

Reste à savoir si Warner empruntera la voie « Snyder Cut » avec Suicide Squad ainsi, et permettez à Ayer de présenter sa vision complète et non diluée du film au monde. Dans tout les cas, Jared Leto apparaîtra ensuite comme le Joker dans Justice League de Zack Snyder, où son apparence sera, espérons-le, reçue plus positivement que la dernière fois. Cette nouvelle vient de Variety.

Sujets: Suicide Squad