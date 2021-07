Jared Leto semble complètement méconnaissable dans le film House Of Gucci

Jared Leto est connu pour ses cheveux longs, sa barbe courte et son regard perçant, mais beaucoup ont été surpris lorsqu’ils ont vu son personnage dans le biopic dramatique.

Dans le film, il incarne Paolo Gucci, qui était le chef du design de la marque haut de gamme et le petit-fils du fondateur Guccio Gucci.

Leto a dû abandonner son style personnel et opter pour une moustache, des cheveux argentés à moitié chauve et un visage dodu.

Ce n’est que lorsque son nom a été affiché à l’écran et à côté d’une affiche du film que les gens ont réalisé qu’il s’agissait du lauréat de l’Oscar.

Un autre a ajouté : « Je tiens à applaudir le maquilleur, styliste, Jared Leto, et d’autres qui ont participé à ce projet. Il est en effet méconnu. »

Leto sera aux côtés de Lady Gaga, Adam Driver, Selma Hayek et Al Pacino pour le film qui sortira en novembre.

Il se déroule en 1995 et «dépeint les événements et les conséquences du meurtre de Maurizio Gucci (Driver), homme d’affaires italien et chef de la maison de couture Gucci, par son ex-femme Patrizia Reggiani (Gaga).