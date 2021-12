Jared Leto se transforme en vampire vivant dans une séquence exclusive de « Morbius »

Ce fut un grand jour pour les fans de Spider-Man lors de l’événement CCXP de cette année alors que Marvel Studios et Sony Pictures Releasing ont publié des images exclusives de non pas un mais trois projets associés à Spidey. Bien sûr, les gens étaient enthousiasmés par le Pas de chemin à la maison panneau des méchants ; tandis que, Spider-Man : À travers le Spiderverse (première partie) teaser, a volé la vedette – Sony a également publié des images exclusives de sa prochaine sortie Morbius. Morbius, un film basé sur Morbius de Marvel Comics, The Living Vampire, est une histoire d’origine dudit méchant et sortira le mois prochain dans le cadre de l’univers Spider-Man de Sony.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Dans le clip exclusif, nous assistons enfin à la transformation complète du Dr Michael Morbius en The Living Vampire, ce qui lui confère un ensemble de pouvoirs surnaturels et une soif indésirable de sang. Dans Morbius, le Dr Michael Morbius (Jared Leto) souffre d’une maladie du sang rare et a travaillé toute sa vie pour soigner ces patients et trouver un remède à sa maladie ; pour laquelle, il est déterminé à repousser les limites de la recherche scientifique et de l’expérimentation. Dans sa tentative de trouver un remède, le Dr Morbius tente de s’affliger d’une forme de vampirisme. Cependant, sa guérison a un prix car il acquiert des capacités surhumaines, dépassant les défauts superstitieux d’être un vampire, ainsi qu’une transformation physique semblable à celle d’un vampire et une soif de sang similaire.

Le clip, qui semble provenir de quelque part au milieu du film, montre Morbius et sa fiancée, le Dr Martine Bancroft (Adria Arjona) retenus en captivité dans une sorte de salle des machines sur un cargo. Sur le navire, Martine essaie de garder l’état de Morbius sous contrôle médical. Alors qu’elle le laisse attaché à un lit dans une chambre d’isolement, elle reçoit la visite d’un homme de main armé, qui surveille le couple. Mais quand ils remarquent que Morbius est hors de son lit, ils vérifient la chambre et trouvent Morbius en train de subir une transformation monstrueuse, ce qui incite le crétin à lui tirer dessus.

À partir de là, un Morbius enragé s’échappe de la chambre et commence à semer la pagaille chez ses ravisseurs. Il se déplace dans les airs à une vitesse surhumaine comme s’il était capable de se téléporter et commence à tuer les gardes. Cela donne un aperçu complet du profil de vampire de Morbius et suffit à donner au public une idée de ses pouvoirs et de leur ampleur.

Morbius obtient un nouvel ensemble de compétences

Micheal Morbius est un médecin qualifié, mais avec cette nouvelle forme de vampirisme, il a des ajouts inhabituels à ces compétences. Outre la vitesse de téléportation, Morbius semble avoir acquis des sens accrus et peut esquiver les balles, comme Peter Parker l’a fait dans Loin de la maison. Bien sûr, son apparence physique change au point de donner à n’importe qui des cauchemars, le rendant plus dangereux et effrayant. Et puis il y a cette envie vengeresse de sang. Les séquences d’action montrent clairement Morbius en train de trancher ses ennemis; cependant, ça ne va pas être sanglant comme c’est dans R-Rated Dead Pool ou Logan.

Avenir de Morbius

Morbius, qui est dirigé par le réalisateur Daniel Espinosa, se déroule dans un univers qui est probablement le même que Venin; Cependant, les références évidentes de la bande-annonce placent le film dans un territoire inexploré, où les fans ont remarqué des allusions appartenant à plusieurs précédents films de Spider-Man de franchises distinctes. Cependant, le rôle confirmé de Michael Keaton dans le film, qui serait une représaille de son personnage, Adrian Toomes/Vulture de Spider-Man : Retrouvailles, a beaucoup rapproché toutes ces histoires.

Le générique de fin de Venom : qu’il y ait un carnage et le nom de Venom arrive Morbius fait également allusion à une connexion majeure entre ces univers cinématographiques, sur lesquels Sony et Marvel travaillent avec soin et en totale coordination.

Comment Morbius traiterait de ces facteurs d’interconnexion serait abordé lorsque le film sortira en salles le 28 janvier 2022. Outre l’interconnexion, il serait plus intéressant de voir l’histoire originale et comment un nouveau personnage de Marvel Comics passe à l’action. Que pensez-vous de la Morbius? Dites le nous dans les commentaires!





Kevin Feige confirme que Daredevil ne sera pas refondu dans MCU et taquine le retour de Charlie Cox Kevin Feige ne dit pas où ni quand, mais le patron de Marvel a annoncé que Matt Murdock de Charlie Cox pourrait bientôt arriver.

Lire la suite sur Tele-realité.org