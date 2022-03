Jared Leto revient pour spéculer sur la présence de Spider-Man dans Morbius

in

Jared Leto excite les fans de Spider-Man en ouvrant la porte à la possibilité que l’arachnide ait son moment dans le film « Living Vampire ». L’information!

©IMDBMorbius

Morbius raconte l’histoire d’un médecin qui souffre d’une maladie étrange dans son sang et qui est exposé à un traitement révolutionnaire qui le guérit mais en même temps le transforme en un « Vampire vivant ». Maintenant, le personnage a des pouvoirs spéciaux tels qu’une force surhumaine, un radar d’écholocation, la capacité de voler et une soif de sang qui le pousse à la limite. Deviendra-t-il un héros ou un méchant ?

Le film est une nouvelle entrée dans ce qu’on appelle le Univers des personnages de Spider-Man Que se passe-t-il? Sony qui a déjà commencé avec les deux bandes de Venin et s’étoffera également avec les films de Kraven le chasseur et madame la toile. La chose curieuse est que dans Morbius Michael Keaton apparaîtra dans le rôle d’Adrian Toomes, un personnage que nous avons pu voir dans Spider-Man : Retrouvailles.

Spider-Man croisera-t-il Morbius ?

Donc, on ne sait toujours pas comment ils se croisent Univers cinématographique Marvel et celui que Sony commence à semer. Nous avons déjà vu que le multivers était la réponse pour Eddie Brock, joué par Tom Hardy, pour avoir un bref passage dans le MCU où il avait deux scènes post-crédits, une dans Venin 2 et l’autre dans Spider-Man : Pas de retour à la maison.

Spider-Man croisera-t-il la route de Morbius dans le film Living Vampire? Voici ce que l’acteur oscarisé Jared Leto en a dit : « Eh bien… j’adorerais monter sur le ring avec Spider-Man. Je pense que Tom Holland est incroyable et nous ferions certainement un duo assez dynamique. ». Les propos de l’interprète le montrent enthousiasmé par cette possibilité qui s’ouvre devant le projet du médecin transformé en créature de la nuit.

Une autre alternative intéressante, mais sûrement moins populaire que la perspective de voir Spidey en Morbiusconsiste à croiser le personnage de Jared Leto avec Blade, le tueur de vampires de merveille qui sera joué par Mahershala Ali et a déjà eu une petite participation au MCU lors d’une scène post-générique de Éternels où sa voix pouvait être entendue. Ces noms propres auront sûrement plusieurs raisons de s’affronter. ¡Morbius premières le 31 mars prochain!

