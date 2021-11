Jared Leto révèle son étrange préparation pour House of Gucci

Le cinéaste vétéran Ridley Scott continue d’offrir de quoi parler avec « House of Gucci », son nouveau film dans lequel, parmi une distribution multi-stars qui comprend des noms comme Adam Driver, Lady Gaga, Al Pacino et Jeremy Irons, la performance est présentée . du toujours caméléon Jared Leto, qui a récemment partagé quelques mots sur ses méthodes d’acteur étranges et décalées.

Le film de Scott est inspiré du livre de Sara Gay Forden « House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed ». Publié en 2001, il présente une chronique des événements qui ont conduit Patrizia Reggiani, l’épouse de Maurizio Gucci, à planifier son meurtre, ainsi que la relation compliquée entre les membres de la famille Gucci.

La rock star et acteur oscarisé Leto incarne le regretté Paolo Gucci, qui a été vice-président et directeur général de la célèbre maison de couture pendant un an avant son licenciement, entreprenant de créer sa propre entreprise.

Lors de la promotion du film lors d’une conférence avec The Playlist, Jared Leto a attiré l’attention des médias en raison de l’utilisation de curieuses métaphores sur sa préparation dans le film, comparant sa vraie personnalité à celle du stéréotype exubérant de la moyenne Italienne et sa cuisine typique.

« J’ai tout fait. Il a inhalé des lignes de sauce arriabbiata au milieu de cette bande. J’avais de l’huile d’olive comme sang. C’était une plongée profonde que j’ai faite. Si vous regardez une biopsie de ma peau, elle reviendra sous forme de parmesan. C’est ma lettre d’amour pour l’Italie », a commenté Leto, qui en plus de son accent assure avoir vécu et apprécié chaque instant de son expérience dans le film.

« Je suis monté dans cette grotte créative et je suis sorti par les intestins et l’œsophage du seul Paolo Gucci », a conclu l’acteur, dont la méthode d’acteur a déjà acquis une certaine notoriété à Hollywood, notamment après son Oscar du « Meilleur acteur dans un second rôle » pour la bande. « Dallas Buyers Club. » On dit même que Jared Leto aurait inquiété la production de « Suicide Squad » par son comportement étrange pour canaliser le personnage de Joker.